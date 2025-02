Aprecie amanhã apresenta as primeiras fotos de aparência, apresenta Weeknd, Jenna Ortega e Barry Keoghan

As fotos do primeiro olhar para Apresse -se amanhã Eles foram revelados. Com base no sexto álbum de estudo da semana de mesmo nome, as imagens presentes para Jenna Ortega (quarta -feira) e Barry Keoghan (Saltburn).

Abel Tesfaye, também conhecido como The Weeknd, estrela o próximo thriller psicológico como ele. É dirigido e co -escrito por Trey Edwards Shults (chega à noite) e está programado para chegar em 16 de maio de 2025.

The Weeknd, que fez sua estréia como atriz no ídolo, serviu como um dos escritores do filme junto com Shults e a culinária de Idol Reza Fahim.

Você pode ver as primeiras imagens de Look to Appret amanhã, cortesia da EW.

O que é rápido amanhã?

Nada ainda está com pressa amanhã neste momento. No entanto, em uma entrevista com Entretenimento semanalO diretor declarou que o próximo recurso é sobre um artista que está “à beira de um colapso mental”.

“Conheça essa mulher e vá a esta odisseia juntos. É uma mistura de suspense e drama psicológico. Honestamente, sinto que nunca vi um filme como este ”, disse Shults.

O Weeknd acrescentou: “Essa experiência foi realmente introspectiva e catártica para mim. Da escrita à produção e publicação: percebi o quanto de um catalisador pode ser essa forma de arte para conversas sobre nossas emoções, saúde mental e vulnerabilidades.

Os empréstimos de ação de Weeknd também incluem jóias desenfreadas, enquanto Jenna Ortega é mais conhecida por seus papéis protagonistas em Beetlejuice Beetlejuice, The Fallout, X, The Scream Franchise, The Babysitter: Killer Queen e Yes Day, entre outros.

Keoghan estrelou o assassinato de um cervo sagrado, os Banshees de Inisherin, o cavaleiro verde, a sombra da violência, o dunkerque, os animais americanos e muito mais.

Aprecie o amanhã vem de Lionsgate. Ele está pronto para chegar aos cinemas em 16 de maio.