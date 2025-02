Aprecie amanhã o trailer: Jenna Ortega e a estrela do fim de semana no filme de suspense

Lionsgate lançou o primeiro oficial Apresse -se amanhã Vista anterior do avanço do próximo thriller psicológico, estrelado por Weeknd e Jenna Ortega.

O que acontece no trailer da pressa?

O trailer é apresentado ao caos que aparecerá no filme quando um estranho conhecer um artista e o casal faz uma viagem juntos que começa a desvendar seu próprio ser.

A data de amanhã estreará nos cinemas em 16 de maio de 2025. É baseado em parte no álbum de mesmo nome do Weeknd, lançado em 31 de janeiro.

Olhe para o trailer de pressa amanhã (veja outros reboques e clipes):

Apreciar amanhã é dirigida por Trey Edward Shults (vem à noite, ondas) e é escrito por Shultz, diz Fahim e Abel Tesfaye (também conhecidos como The Weeknd). Juntamente com Tesfaye e Ortega, a apressa amanhã também está estrelando Barry Keoghan, Gabby Barrett e Charli D’Amelio.

Embora o enredo exato do filme seja desconhecido, os relatórios anteriores indicaram que o filme compartilhava semelhanças com a miséria de 1990 e giraria em torno de um estranho perseguindo um artista famoso. Uma breve linha de log para o filme faz divertir -se que “um músico cheio de insônia leva uma odisseia com um estranho que começa a desvendar o cerne de sua existência”.

“Essa experiência foi realmente introspectiva e catártica para mim”, disse Tesfaye sobre como fazer o filme em comunicado no início desta semana. “Da escrita à produção e publicação, percebi o quanto de catalisador pode se formar para conversas sobre nossas emoções, saúde mental e vulnerabilidades”.