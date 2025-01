Apreendidos 400 quilos de maconha, dois retidos no bairro ASR

A polícia de Pedabayalu prendeu na sexta-feira duas pessoas enquanto supostamente transportavam cerca de 398 kg de maconha no cruzamento de Panneda, no distrito de Alluri Sitharama Raju.

Agindo com base em informações confiáveis, uma equipe liderada pelo Subinspetor K. Ramana conduziu inspeções veiculares no cruzamento de Panneda, em Srikari panchayat, onde interceptaram um carro no qual duas pessoas transportavam maconha. Entre os dois presos, um é do distrito de Tirupati, enquanto o outro é do distrito de ASR, disse SI Ramana.

O valor apreendido da maconha é de cerca de Rs 20 lakh no distrito de ASR, mas pode ser de cerca de Rs 40 lakh em alguns estados do norte, disseram autoridades policiais.