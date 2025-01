Apresentador da MSNBC critica Trump por evento em Mar-a-Lago com documentário de John Eastman: ‘Nojento’

Symone Sanders-Townsend, da MSNBC, criticou no domingo um evento recente apresentando um documentário sobre o aliado do presidente eleito Trump, John Eastman, que ocorreu na propriedade do presidente eleito em Mar-a-Lago.

“Isso é nojento”, Sanders-Townsend disse em “O fim de semana” em clipe destacado pela Mediaite. “Isso é nojento. “Eu estou doente.”

Entre os participantes do evento de sábado estavam Trump, a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, bem como os escolhidos pelo governo Trump, o senador Marco Rubio (R-Flórida), o deputado Mike Waltz (R-Flórida) e Scott Bessent.

“O que Donald Trump fez ontem à noite é uma vergonha para este país”, disse Sanders-Townsend. “É uma vergonha para a Constituição”.

Eastman, que foi advogado do presidente eleito, esteve no centro dos esforços de Trump para anular os resultados das eleições de 2020. Ele foi uma força motriz por trás da estratégia legal que tentou subverter os resultados eleitorais em vários estados importantes. de 2020., que apresenta a utilização de listas de eleitores suplentes para influenciar a eleição em favor do presidente eleito. O plano de Eastman também dependia de o ex-vice-presidente Mike Pence substituir eleitores reais por falsos, com o aliado de Trump escrevendo memorandos que alimentaram a campanha de pressão sobre Pence.

“Eles estão divulgando onde estão seus valores, o que pensam e, francamente, que se o presidente eleito não tivesse tido sucesso nesta última eleição, eles teriam feito isso de novo”, disse Sanders-Townsend sobre o Mar. Evento -a-Lago.

No evento de sábado, Trump também elogiou Meloni, chamando-a de “uma mulher fantástica”.

“Isso é muito emocionante. “Estou aqui com uma mulher fantástica, a primeira-ministra da Itália”, disse Trump.

“Ela realmente conquistou a Europa e todos os outros, e esta noite vamos jantar”, acrescentou.

The Hill entrou em contato com a equipe de transição de Trump para comentar.

