Apresentar petição de revisão na Suprema Corte para garantir maior reserva para BCs, Telangana Govt. instou

Palestrantes em uma conferência de intelectuais das Classes Atrasadas (BC) aqui na sexta-feira (17 de janeiro) exigiram que o governo estadual apresentasse uma petição de revisão na Suprema Corte para garantir reserva de 42% para BCs em órgãos locais, conforme prometido na Declaração Kamareddy BC. .

O membro de Rajya Sabha e presidente da Associação Nacional de Bem-Estar do BC, R. Krishnaiah, disse que o movimento seria intensificado em etapas até que a representação política dos BCs nas eleições locais fosse alcançada. Se o governo não cumprir a promessa, alertou, os direitos dos BCs seriam garantidos através de esforços incessantes.

A reunião enfatizou a apresentação dos seus argumentos perante uma bancada maior do tribunal para garantir maiores reservas. A conferência instou o governo a utilizar os dados do inquérito social e económico sobre castas e a tomar medidas legais para garantir justiça para os BCs.

O Líder da Oposição no Conselho Legislativo, S. Madhusudana Chari, sublinhou que numa democracia é responsabilidade do governo proporcionar benefícios a todos os sectores em proporção ao seu número.

O ex-presidente da Comissão do BC, Vakulabharanam Krishna Mohan Rao, destacou a necessidade de subcategorização dos BCs nas eleições locais, conforme prometido pelo governo. Com os dados quantitativos da pesquisa de castas agora disponíveis, ele instou o governo a travar uma batalha legal no Supremo Tribunal para garantir benefícios aos BCs no estado.