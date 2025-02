Aprovação da Suprema Corte acima de 50 % pela primeira vez em anos: pesquisa

O índice de aprovação da Suprema Corte está agora excedendo 50 % pela primeira vez desde o início de 2022, de acordo com um enquete Postado na quinta -feira.

A pesquisa nacional da New National School School descobriu que 51 % dos adultos americanos aprovam o trabalho que o mais alto tribunal do país está fazendo, enquanto os outros 49 % disseram o contrário.

O índice de aprovação aumentou 3 pontos em dois meses. A interação em dezembro da pesquisa teve a aprovação do tribunal para 48 %, enquanto os outros 52 % desaprovavam seu trabalho.

51 % representa o maior índice de aprovação do tribunal desde março de 2022, quando ficou em 54 %, disse a pesquisa da faculdade de Marquette Law.

A grande maioria dos entrevistados pensa que o presidente deve seguir a decisão do tribunal, mesmo que a decisão não sai a seu favor, de acordo com a pesquisa. Cerca de 83 % disseram que o comandante em chefe deve seguir a decisão da Suprema Corte, enquanto 17 % disseram que o presidente tem o poder de ignorá -lo.

Quase dois terços dos adultos, 62 %, apoiam a decisão da Suprema Corte no mês passado de defender a legislação que exige que a empresa chinesa byteyence venha a plataforma Tiktok Video Exchange ou na frente de uma proibição, de acordo com a pesquisa. Outros 38 % se opõem à decisão. O presidente Trump adiou a aplicação da lei que foi aprovada com apoio bipartidário no Congresso. Eu estava pronto para entrar em vigor em 19 de janeiro.

Os eleitores republicanos estão muito mais alinhados com a decisão da Suprema Corte do que os democratas e independentes. Quase três quartos, 73 %, dos eleitores republicanos são a favor da decisão, um clipe superior a 54 % dos democratas e 53 % dos independentes.

A pesquisa foi realizada de 27 de janeiro a 5 de fevereiro entre 1.018 adultos. A margem de erro foi de 3,5 pontos percentuais.

Fonte