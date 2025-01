Aproximando-se os 100 dias, Presidente Prabowo Subianto: Nosso governo é eficaz

Jacarta – O Presidente Prabowo Subianto presidiu uma sessão plenária do gabinete no complexo do Palácio Presidencial, Centro de Jacarta, quarta-feira, 22 de janeiro de 2025. Durante a reunião, o Presidente Prabowo apreciou o desempenho das fileiras do Gabinete Vermelho e Branco.

Três meses depois de tomar posse, Prabowo disse que o seu governo estava a desempenhar os seus deveres e funções de forma eficaz.

Nessa ocasião, Prabowo também levantou a questão do sucesso na manutenção da estabilidade durante as férias de Natal e Ano Novo de 2025.

“A partir dos nossos resultados provisórios, sentimos que o nosso governo é eficaz. “No final do ano, os 24 feriados de Natal de Ano Novo decorrerão de forma tranquila e segura”, disse Prabowo nas suas declarações no Complexo do Palácio Presidencial, no centro de Jacarta, quarta-feira, 22 de janeiro de 2025.

Prabowo expressou então a sua gratidão às fileiras dos ministros coordenadores e ministros relacionados. Ele disse que supervisionou diretamente o bom funcionamento de seus ministros.

“Também provamos que o nosso governo é eficaz e pode realizar a administração estatal de forma confiável”, disse Prabowo.

“No entanto, estes meses críticos são normalmente marcados por muitos acidentes de trânsito, marcados pela disponibilidade de alimentos, produtos básicos cheios de oscilações, preços, etc., desta vez conseguimos gerir uma situação estável, cheia de calma. “É preciso calma”, explicou o Chefe de Estado.