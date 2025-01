Aqui está a palavra Haji Faisal em relação à proximidade de Fujianti com Verrell Bramasta

Yakarta, vivo -Fujianti Utami Putri, que é chamado Fuji, atraiu recentemente a atenção do público depois de enviar conteúdo que o mostrou para visitar o prédio do Parlamento indonésio com Verrell Bramasta.

Esse momento mencionou imediatamente várias especulações sobre seu relacionamento, que foi discutido um pouco mais tarde pelos cidadãos.

Muitos suspeitam que ambos tenham mais relacionamentos do que apenas amigos, alguns até dizem que estão próximos ou saem.

Em resposta a isso, o pai de Fuji, Haji Faisal, disse que a proximidade de Fuji e Verrell estava limitada à amizade. Ele até se perguntou por que os usuários da Internet costumam ser associados toda vez que Fuji passava um tempo com um homem.

“Se o relacionamento entre Fuji e o relacionamento de Verrell, seu nome é saber, as pessoas são amigas, simplesmente comuns”, disse ele.

“Considero que apenas amigos comuns, não há nada a ser questionado”, continuou ele.

Além disso, Haji Faisal disse que Fuji ainda é solteira e enfatiza que sua filha ainda está focada em sua vida e que ainda não pensou em mais casos de amor.

Não apenas isso, Haji Faisal também expressou seu orgulho de Fuji, que começou a demonstrar interesse no mundo político. Sabe -se que Fuji estava envolvido várias vezes em atividades relacionadas à política, incluindo visitas ao prédio do Parlamento da Indonésia.

“Estou feliz, como se tivesse entendido e entendido. Significa que tem havido uma intenção de planejar ir para lá, mas não sei quando, o nome é jovem”, disse ele.

“Mais tarde, você encontrará seu humor certo para entrar. Mas tenho certeza de que meus filhos entrarão na política”, continuou ele.

Mesmo assim, Haji Faisal disse que nunca havia perguntado diretamente a Fuji se estava interessado em uma carreira política. No entanto, ele aconselhou seus filhos a considerar os caminhos políticos como uma maneira de fazer boas pessoas no futuro.

“Agora, apenas a vida e eu, como pai, sugerimos mais tarde quando ele viveu estabelecido, não mais preocupado com as necessidades da vida, financeiramente decente, sim, se ele puder entrar no mundo que pode fazer o bem à comunidade”, Haji Faisal concluiu.