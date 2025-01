Aqui está o KPK sobre a busca pelo meu espelho depois de prender Paulus Tannos

Yakarta, vivo -O fugitivo da Comissão de Erradicação de Corrupção (KPK) no caso da corrupção eletrônica de KTP ou E-KTP, Paulus Tannos foi capturado em Cingapura. O KPK também enfatizou que a busca pelos meus ouvidos que ainda estavam em Buroan ainda eram realizados.

Leia também: KPK: Existem 45 dias do processo de extradição de Paulus Tannos

“Ainda ativo em sua pesquisa”, disse a porta -voz da KPK, Tessa Mahardhika, para jornalistas na terça -feira, 28 de janeiro de 2025.

No entanto, Tessa não disparou com mais detalhes sobre a busca de extensão. Também não havia explicado depois de várias testemunhas suspeitas de ter um relacionamento próximo com minhas máscaras.

Leia também: Maki: a prisão de Paulus Tannos não é suficiente, o KPK deve pegar minha missão

“Os pesquisadores não podem ser abertos no momento”, disse ele.

 Porta -voz da KPK, Tesa Mahardhika, no KPK

Leia também: KPK chama o estado do cidadão da Indonésia Paulus Tannos não foi revogado, apesar de ter um passaporte de Guiné-Bissau

Harun Masu ainda estou fugitivo

A Comissão de Erradicação de Corrupção (KPK) emitiu novamente uma lista de pesquisa das pessoas (DPO) para Moreiku Moreiku, que agora é desconhecido. Na carta do DPO, foram incluídas as mais recentes características de Harun Masiku.

Harun Masiku suspeita em um caso de corrupção na forma de suborno de membros intermediários (PAW) 2019-2024 do Parlamento Indonésio. O ex -candidato PDI Ladjuangan (PDIP) tornou -se um fugitivo de quatro anos. O status DPO para Maspiku foi determinado pelo KPK desde janeiro de 2020.

Na carta do DPO, o KPK escreveu a identidade completa do meu espelho. De fato, a última foto também foi incluída.

A carta de DPO Harun também escreve características especiais por escrito. Aaron foi escrito na nova carta KPK KPO que foi escrita com óculos para corpos finos.

“Recursos especiais: cafés, som, delgado, persistência, sotaque de Toraja/Bugis”, disse a declaração de carta do KPO DPO que é vista na sexta -feira, 6 de dezembro de 2024.

Então, na letra DPO, suas características físicas também têm uma altura de 172 cm, cabelos pretos, cor da pele marrom. Nik Harun Masiku também foi escrito, a saber, 317405210370017 e o número do passaporte C1089508.

A última carta do DPO incluiu quatro de suas últimas fotos de Harun. Harun apareceu usando óculos com uma camisa branca.

Além disso, há também uma foto de Aaron com uma camisa preta e uma jaqueta vermelha. Além disso, duas fotos do meu molho de espelho Batik são impressas.

“O DPO é atualizar No DPO emitido no início de 2020 “, disse a porta -voz da KPK Tessa Mahardhika, na sexta -feira, 6 de dezembro de 2024.