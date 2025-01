Aqui estão as grandes histórias de Karnataka hoje.

1. Karnataka State Film Awards 2019: Sudeep e Anupama Gowda, escolhidos como melhores atores

Sudeep e Anupama Gowda foram eleitos melhor ator e atriz, respectivamente, quando o Karnataka State Film Awards para o ano de 2019 foi anunciado em 22 de janeiro de 2025. Enquanto Sudeep ganhou o prêmio de melhor ator (masculino) por sua atuação no drama esportivo. pailwan, Anupama conquistou o prêmio de Melhor Ator (Feminino) por seu papel no thriller. Trayambakam.

Embora o governo de Karnataka também tenha anunciado os vencedores de 2018, a cerimônia de premiação ainda não aconteceu. Durante a cerimónia de abertura do 15º Festival Internacional de Cinema de Bengaluru (BIFFes), em março de 2024, CM Siddaramaiah disse que foi formada uma comissão para decidir os vencedores de 2019. O governo atribuiu o atraso à pandemia de COVID-19.

2. Dez mortos e 19 feridos em acidente em Arabail Ghat, no distrito de Uttar Kannada

Num acidente grave, 10 pessoas morreram e mais de 19 ficaram feridas quando um camião carregado com legumes e frutas em que viajavam capotou na região de Arabail Ghat, perto de Yallapur, no distrito de Uttar Kannada, na madrugada do dia 22 de Janeiro de 2025. O caminhão transportava vendedores de frutas e vegetais de Savanur, no distrito de Haveri, e se dirigia ao mercado semanal de Kumta.

Segundo o Superintendente de Polícia Narayan, o acidente ocorreu por volta das 4h30, quando o motorista perdeu o controle do veículo, fazendo o caminhão capotar e cair em uma vala de um metro e meio de profundidade. A polícia teve que usar um guindaste para levantar o caminhão e remover as vítimas presas embaixo dele. No entanto, até então nove pessoas haviam morrido e outra morreu a caminho do hospital, disse ele.

3. Não houve violações durante o regime do BJP?, pergunta CM Siddaramaiah

O ministro-chefe Siddaramaiah, em 21 de janeiro de 2025, questionou-se se não houve violações durante o regime do BJP. Ele estava reagindo à alegação do BJP sobre a deterioração da situação da lei e da ordem no estado após o estupro coletivo de uma mulher no KR Market em Bengaluru.

Reagindo às alegações do BJP a este respeito, Siddaramaiah perguntou: “Não houve quaisquer violações durante o regime do BJP?” Ele disse que os estupros não deveriam ocorrer e as mulheres deveriam ser protegidas. “Elementos antissociais da sociedade fazem essas coisas. Tomaremos medidas rigorosas contra eles”, acrescentou o ministro-chefe.

4. Personalidade do Ano do Mangaluru Press Club: Conselheiro Ganesh Kulal, que realiza a última cerimônia de corpos não reclamados.

O conselheiro Ganesh Kulal, do distrito de Derebail Sudoeste, receberá o prêmio de ‘Personalidade do Ano’ do Mangaluru Press Club em reconhecimento ao seu trabalho social, especialmente por realizar a última cerimônia de mais de 1.500 corpos não reclamados em Mangaluru. Kulal, 55 anos, realiza a extrema-unção em cadáveres não reclamados há mais de 25 anos, sem qualquer interesse comercial.

Durante a primeira e segunda ondas da COVID-19, o Sr. Kulal realizou a última cerimônia de mais de 150 pessoas em cemitérios em Bolar e Nandigudde. Dirigiu um acampamento para 30 trabalhadores pobres e marginalizados, que foram afetados pelo confinamento, e forneceu-lhes comida três vezes ao dia durante vários dias.

5. Aero India 2025: Operações de voo serão descontinuadas no aeroporto de Bengaluru de 5 a 14 de fevereiro

Você vai viajar de ou para Bangalore em fevereiro? Espere interrupções nos seus horários de voo. Como a Aero India 2025 começará em 10 de fevereiro de 2025, o Aeroporto Internacional de Bangalore Limited emitiu uma declaração sobre o fechamento temporário do espaço aéreo.

Entre 5 e 14 de fevereiro, as operações de voos comerciais serão parcialmente afetadas no Aeroporto Internacional de Kempegowda devido ao próximo show aéreo. Durante o período de 10 dias, o espaço aéreo KIA estará fechado por um total de 47 horas.