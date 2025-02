Aqui estão as ótimas histórias de Karnataka hoje

1. Investidores globais são 2025 | Rapid lançará táxis de bicicleta rosa em Karnataka este ano

O co -fundador do serviço Ridion Rapido, Pavan Guntupalli, anunciou que a empresa lançará táxis Pink em Karnataka. O serviço de bicicleta rosa, mulheres e mulheres, ajudará a criar 25.000 empregos neste ano para mulheres, disse ele em investidores globais que conhecem Karnataka 2025.

Ao apontar que 35% dos trabalhos criados pela empresa estão em cidades menores, Guntupalli disse que a equipe busca constantemente maneiras de aumentar o número de mulheres empresárias e trabalha para mulheres.

2. BBMP é apontado

O Palike Bruhat Bengaluru Mahanagara (BBMP) estabeleceu uma meta para gerenciar vacinas a 1,84 lakh de cães vadios em toda a cidade para várias doenças sob o programa de vacinas combinado. O BBMP afirma que um organismo cívico que gerencia vacinas combinado às ruas é o primeiro do país.

A iniciativa visa interromper a disseminação de doenças infecciosas mortais entre cães vadios e prevenir doenças zoonóticas que podem afetar os seres humanos. Entre as várias doenças fatais que afetam os cães vadios, cinco são particularmente perigosos. A vacina combinada é essencial para proteger cães de rua dessas doenças e evitar sua transmissão para os seres humanos, disseram as autoridades.

3. Gabinete de Karnataka para decidir o destino de nove novas universidades estabelecidas durante o mandato do BJP: DK Shivakumar

O gabinete de Karnataka tomará uma decisão apropriada sobre a continuação ou fechamento de nove novas universidades, incluindo Mandya e Chamarajanagar, estabelecida durante o mandato do BJP, disse o principal vice -ministro DK Shivakumar. “O governo anterior havia estabelecido novas universidades sem fornecer terras apropriadas e subsídios necessários de acordo com as regras do estado”, afirmou.

Em particular, os estudantes do Distrito de Mandya e Chamarajanagar expressaram sua opinião para continuar o ensino superior apenas com a Universidade de Mysore. Portanto, o registro nas universidades de Mandya e Chamarajanagar caiu e essas universidades enviaram um relatório interno ao governo a esse respeito.

4.

O Partido Comunista da Índia (Marxista) alegou que a Administração Distrital de Dakshina Kannada e o Departamento de Polícia converteram o distrito, particularmente os rios na zona de regulamentação costeira (CRZ), em abrigos seguros para a extração ilegal de areia com milhares de cargas de areia que são extraídos, extraídos e extraídos. transportado durante a noite.

O secretário do Partido do Partido, Muneer Katipalla, alegou que, embora o departamento de polícia tenha sido diretamente identificado com a máfia da areia, o Vice -Comissário do Comissário ofereceu apoio tácito com seu silêncio intencional sobre a extração ilegal. Dando um passo à frente, o governo fornece detalhes dos demandantes da extração ilegal de areia para a máfia, alegando assim que sua segurança.