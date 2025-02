Aqui estão os 5 melhores comerciais do Super Bowl

O Super Bowl deste ano marcou o fim da sequência de dois anos de vitória do Kansas City Chiefs no maior jogo da Liga Nacional de Futebol (NFL), com o Philadelphia Eagles demolindo facilmente seus oponentes do meio oeste.

No entanto, algumas pessoas podem não estar assistindo o jogo apenas para o desempenho da estrela do futebol ou do rap Kendrick Lamar. Alguns podem ter visto o jogo para comerciais sempre divertidos que sempre começam a conversa on -line ou no refrigerador de água do escritório.

Aqui estão cinco dos melhores anúncios deste ano:

Dafoe e O’Hara jogam duro

Dois veteranos de cinema, Willem Dafoe e Catherine O’Hara, face Com oponentes mais jovens em um jogo que parece ser pickleball e parece se destacar no esporte em um anúncio da Michelob Ultra. Os dois filmes Legends mostram não apenas para poder dar performances enérgicas na tela, mas também na quadra.

Shannon e Plaza não são doces

Os atores Aubrey Plaza e Michael Shannon nos dão Sua melhor carranca Neste anúncio, enquanto está no “Ritz Salty Club” e desfrute de um pouco de Ritz.

Resgatar bigodes?

Isso pringles Publicidade apresentada Os bigodes de várias pessoas, incluindo o ator Nick Offerman, ganham vida na tentativa de recuperar Pringles. Completamente divertido.

Harry e Sally se reúnem

“Quando Harry conheceu Sally”, os atores Billy Crystal e Meg Ryan dão um pouco de mordida, com um Risco de referência ao cinema clássico e um ator “Euforia” Sydney Sweeney para este anúncio do Hellman.

Glen Powell enfrenta contos de fadas

Um dos atores mais populares no verão passado coloca sua própria virada em uma fada clássica História nisso Anúncio para RAM. É um pouco diferente do original.

