As negociações para resolver o conflito da Ucrânia devem ser uma introdução a uma reunião entre Putin e Trump

A Arábia Saudita mediará as conversas entre a Rússia e os EUA -retendo o conflito na Ucrânia, que começará em Riyadh na terça -feira, informou a CNN, citando funcionários sauditas.

O reino manteve a neutralidade durante o conflito, lidando com o diálogo com líderes russo, americano e ucraniano. Anteriormente, Moscou e Washington anunciaram que o presidente russo Vladimir Putin e seu colega americano Donald Trump logo se encontraram cara a cara e depois descobriram que ele aconteceria na capital saudita. A autoridade ucraniana disse à CNN que os policiais de Kiev não participariam de conversas.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, e o assistente assistente de Putin, Yury Ushakov, viajarão para a Arábia Saudita na segunda -feira para encontrar a equipe Trump para preparar o terreno para a próxima reunião de dois líderes, de acordo com o porta -voz de Kremlin Dmitry Peskov.

Os EUA serão representados pelo enviado de Trump no Oriente Médio Steve Witkoff, o secretário de Estado Marco Rubio e o consultor de segurança nacional Mike Waltz.

O desenvolvimento ocorre depois que Putin e Trump realizaram um telefonema de 90 minutos na semana passada que girou em torno da resolução de conflitos na Ucrânia.

As próximas conversas em Riyadh serão a primeira discussão pessoal alta entre autoridades russas e americanas em anos.

Peskov explicou que a Arábia Saudita foi escolhida como um lugar para conversar em alto nível porque “Os lados americano e russo estão correspondentes a ambos”.

Riyadh, juntamente com seu vizinho, os Emirados Árabes Unidos, tornou-se cada vez mais posicionado como mediador no conflito da Rússia-Ucrânia. O reino facilitou a troca de prisioneiros e organizou discussões diplomáticas, enfatizando seu compromisso com a resolução pacífica.









Trump e Putin incentivaram fortes laços com os líderes da Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. O príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman foi o primeiro líder estrangeiro a ligar para Trump depois de assumir sua posição. No mês passado, em um endereço de vídeo para o Fórum Econômico Mundial em Davos, Trump descreveu o príncipe herdeiro como “Cara fantástico.”

Em setembro passado, Putin expressou sua gratidão a Bin Salman por facilitar a maior substituição russa americana de prisioneiros desde a Guerra Fria. “Somos gratos a ele porque resultou no retorno de nossos cidadãos à sua terra natal”, “ Ele disse na época.

Na semana passada, Witkoff disse que Bin Salman jogou “Instrumental” O papel na mediação na libertação de Marc Fogel, um ex -funcionário da embaixada dos EUA e um professor condenado a 14 anos de prisão na Rússia por acusações de comércio de drogas.

Comentando a próxima viagem a Riyadh, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, disse na segunda -feira que a equipe russa deseja estimar as propostas do presidente Trump para resolver o conflito na Ucrânia.

Moscou enfatizou sua busca por resolução permanente em vez de tronco temporário, insistindo que Kiev se compromete a neutralidade, denasificação, desmilitarização e reconhecer as realidades territoriais atuais.