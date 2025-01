Arábia Saudita pede flexibilização das sanções à Síria em conversações com a UE e diplomatas regionais

A Arábia Saudita pediu no domingo o levantamento das sanções à Síria, após reuniões com importantes diplomatas da Ásia Ocidental e da Europa que se concentraram no futuro do país devastado pela guerra.

O reino do Golfo, a maior economia da região, está a tentar aumentar a sua influência na Síria depois de rebeldes liderados por islamistas terem derrubado o antigo governante Bashar al-Assad no mês passado, dizem analistas.

“Salientámos a importância de levantar as sanções unilaterais e internacionais impostas à Síria, uma vez que a sua continuação prejudica as aspirações do povo sírio de alcançar o desenvolvimento e a reconstrução”, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros saudita, príncipe Faisal bin Farhan, após concluir as conversações de domingo em Riade.

A agenda incluiu uma reunião de autoridades árabes, bem como uma reunião mais ampla que também incluiu a Turquia, a França, a União Europeia e as Nações Unidas.

O novo líder da Síria, Mohamed al-Jolani, que chefiou o principal grupo militante da aliança que derrubou Assad, está a pressionar para que as sanções sejam levantadas. A sua administração é representada nas conversações de Riade pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Asaad al-Shaibani.

As potências ocidentais, incluindo os Estados Unidos e a UE, impuseram pesadas sanções ao governo de Assad pela sua brutal repressão aos protestos antigovernamentais em 2011, o que desencadeou uma guerra civil.

Algumas sanções dos EUA são muito anteriores ao conflito: Washington rotulou a Síria de “estado patrocinador do terrorismo” em 1979 e acrescentou novas medidas em 2004.

Mais de 13 anos de conflito mataram mais de meio milhão de sírios, deixaram infra-estruturas destruídas e pessoas empobrecidas, enquanto milhões fugiram das suas casas, inclusive para a Europa.

O Departamento do Tesouro dos EUA disse na segunda-feira passada que aliviaria as restrições que afetam serviços essenciais, como energia e saneamento.

Mas as autoridades em Washington dizem que vão esperar para ver progressos antes de qualquer flexibilização mais ampla das sanções.

‘Próximos passos’

A principal diplomata da União Europeia, Kaja Kallas, disse na sexta-feira que o bloco de 27 nações poderia começar a suspender as sanções se os novos governantes da Síria tomassem medidas para formar um governo inclusivo que protegesse as minorias.

Os ministros das Relações Exteriores europeus se reunirão em 27 de janeiro para discutir o assunto, disse ele.

As possíveis prioridades de ajuda incluem “as sanções que impedem a construção do país, o acesso aos serviços bancários e todas essas coisas”, disse Kallas aos jornalistas em Riade.

“Se percebermos que os acontecimentos estão a caminhar na direção certa, estamos prontos para dar os próximos passos”, disse ele, acrescentando que também tem de haver “uma posição alternativa”.

A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, disse a repórteres em Riad que seu governo queria uma “abordagem inteligente” que permitiria que a ajuda chegasse aos sírios.

“As sanções contra os capangas de Assad que cometeram crimes graves durante a guerra civil devem permanecer em vigor… Os sírios precisam agora de um dividendo rápido da transição de poder”, disse ele, acrescentando que a Alemanha fornecerá outros 50 milhões de euros “para alimentação, alojamento e cuidados médicos.”

Segundo a ONU, sete em cada 10 sírios precisam de ajuda.

Arábia Saudita pondera apoio

A Arábia Saudita cortou relações com o governo de Assad em 2012 e há muito que defende abertamente a sua derrubada. Mas em 2023 acolheu uma reunião da Liga Árabe na qual Assad foi recebido de volta ao grupo regional.

Este mês, o reino do Golfo enviou alimentos, abrigo e suprimentos médicos para a Síria por via terrestre e aérea.

Riade está agora a negociar a forma de apoiar a recuperação do país a longo prazo.

“Enfatizamos também a importância de continuar a fornecer várias formas de apoio humanitário e económico, bem como esforços para desenvolver a capacidade do Estado sírio, alcançar a estabilidade e facilitar a reconstrução”, disse o Príncipe Faisal na sua declaração.

“Isto inclui a criação de um ambiente propício ao regresso dos refugiados sírios”.

A decisão de Riade de acolher as conversações de domingo “envia uma mensagem de que a Arábia Saudita quer assumir a liderança na coordenação do esforço regional para apoiar a recuperação da Síria”, disse Anna Jacobs, membro não residente do Instituto dos Estados Árabes do Golfo, em Washington.

“Mas a grande questão é quanto tempo e recursos a Arábia Saudita dedicará a este esforço? E o que será possível se muitas das sanções permanecerem em vigor?”

A Arábia Saudita está entre os países que adotam uma abordagem mais cautelosa em relação à nova administração da Síria em comparação com a Turquia e o Qatar, que foram os primeiros países a reabrir embaixadas em Damasco após a queda de Assad, disse o especialista político Umer Karim Saudi, da Universidade de Birmingham.

No entanto, as autoridades sauditas estão a “abordar positivamente” os novos líderes na Síria, procurando ver se conseguem trazer estabilidade e “controlar os elementos mais extremistas nas (suas) fileiras”, disse Karim.

O grupo liderado por Sharaa, Hayat Tahrir al-Sham, tem as suas raízes no ramo sírio da Al-Qaeda, mas cortou essa ligação há anos e tentou moderar a sua imagem.