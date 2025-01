Ardi Idrus agora pode jogar quando Persebaya jogar contra o Malut United

Surabaia, VIVA- O Persebaya Surabaya conseguiu fortalecer um de seus defensores icônicos, Ardi Idrus, quando recebeu o North Maluku United na Semana 19 da Liga 1, no Estádio Gelora Bung Tomo, Surabaya, na sexta-feira, 17 de janeiro de 2025. Isso ocorre porque o jogador libera se resgatou da penalidade de cartão vermelho contra Semen Padang.

A Comissão Disciplinar do PSSI impôs sanções a Ardi pelo cartão vermelho que recebeu contra Semen Padang em 15 de dezembro de 2024. Ardi cometeu a infração ao fazer um movimento adicional que atingiu o rosto do jogador adversário e recebeu o cartão vermelho direto.

Assim, o PSSI Komdis impôs sanções adicionais, proibição de disputar duas partidas e multa de 10 milhões de IDR. É por isso que Ardi perdeu os jogos do Persebaya contra o Borneo FC, Bali United e PSS Sleman. A ausência de Ardi prejudica bastante a equipe.

O técnico do Persebaya, Paul Munster, agora pode se acalmar um pouco ao jogar contra o Malut United com o retorno de Ardi. A defesa de Bajol Ijo deverá ficar mais forte com a presença de Ardi em campo. O jogador de 31 anos participou do treino preparatório contra Laskar Kie Raha.

“Livre de sanções, Ardi Idrus está pronto para defender o Persebaya contra o Malut United”, escreveu o Instagram oficial do Persebaya mostrando o momento em que Ardi Idrus treina, segunda-feira, 13 de janeiro de 2025.

Persebaya recebeu munição adicional para um jogador de defesa no mercado de transferências de meio da temporada da Liga 1, ou seja, Dime Dimov. O jogador da Macedônia do Norte joga como zagueiro central. Ele fez sua estreia quando o Persebaya perdeu por 3-1 para o PSS Sleman.

O Persebaya não aproveitou a oportunidade de tirar a primeira posição do Persib Bandung na semana 18 porque perdeu para o PSS. Aliás, no mesmo dia, o Persib empatou apenas em 1-1 com o PSBS Biak.