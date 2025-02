Presidente Javier Milei acusou a Agência Global de Saúde de Gerenciamento Média da Pandemia Coid-19

Argentina anunciou sua retirada da Organização Mundial da Saúde (OMS), citando desacordos em políticas fundamentais, especialmente durante a pandemia covid-19. A mudança reflete uma decisão tomada no mês passado pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

Em um declaração Na quarta -feira, o Escritório do Presidente Javier Milei afirmou que quem, que foi criado para coordenação da resposta à emergência global de saúde, teve “Falhou em seu maior teste” Durante o início do coronavírus.

Ainda afirmou que a quarentena prolongada trazida para “Um dos maiores desastres econômicos da história do mundo”. Na Argentina, meses de bloqueio, de acordo com o governo anterior, a economia com saco de quem resultaram em 130.000 mortes, argumentou o cargo presidencial.

O porta -voz de Milei, Manuel Adorni, disse a repórteres que o ministro das Relações Exteriores, Gerardo Werthein, foi instruído a lançar a retirada da Argentina.



“Nós, argentinos, não permitiremos que a organização internacional intervenha em nossa soberania, ainda menos em nossa saúde”. Adorni disse.

O país não recebe financiamento; portanto, sua retirada não afetará os serviços nacionais de saúde, assegurou o Adorni.

O jornal El Pais informou na quarta -feira que a saída está alinhada com a oposição a longo prazo de Milei a Lock. Em 2020, ele protestou ativamente contra medidas isolantes impostas pelo então presidente Alberto Fernandez. Naquela época, ele descreveu a fechadura como “Um crime contra a humanidade” Isso violou a liberdade pessoal.

Trump afirmou da mesma forma que foi administrado erroneamente por pandemia e outras crises internacionais de saúde e imposto “Carregando injustamente” Obrigações financeiras nos EUA.













No primeiro dia no poder, ele assinou um comando executivo para iniciar um procedimento de retirada da organização, declarando que agora o deixaria dentro de 12 meses.

A medida marcou a segunda vez que Trump ordenou que seu país fosse de quem. Ele tomou medidas para deixar a organização de 2020, acusando -a de ajudar a China nos esforços “Equívoco do mundo” Sobre a origem do coid-19. Seu sucessor, Joe Biden, revelou a decisão no dia da inauguração.

Quem respondeu à decisão de Washington expressando “arrependimento” e enfatizar seu papel crítico na saúde e segurança global.

Os EUA são historicamente um dos maiores doadores de quem, contribuindo para quase US $ 950 milhões em US $ 2024 ou 15% do orçamento total da agência.

O auto-descrito Anarho-capitalista Milei foi o primeiro líder estrangeiro a visitar Trump em sua propriedade Mar-A-Lazla Florida após uma vitória republicana nas eleições americanas de 2024.