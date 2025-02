Ari Emanuel demitiu Justin Baldoni, apoia Blake Lively e Ryan Reynolds

CEO do esforço Ari Emanuel Ela entrou no discurso em torno da demanda atual entre Blake Lively e Justin Baldoni, do lado de Lively e seu marido, Ryan Reynolds.

Durante uma aparição em uma gravação do programa de rádio Freakonomics ao vivo na semana passada (através Prazo final), Emanuel disse que era uma “viagem ou morre” para Lively e Reynolds e que ele é conhecido por eles por mais de uma década e que são pessoas boas.

“Conheço Ryan e Blake por mais de uma década”, disse Emanuel. “Eles são pessoas realmente incríveis”, acrescentou. “Em Hollywood, eles foram incrivelmente bem -sucedidos. As pessoas trabalham com eles, nunca tiveram um mojo ruim ou trataram mal as pessoas. Eles são caridosos, nós os ajudamos com suas fundações, deram toneladas de dinheiro.

Emanuel também revelou que foi ele quem decidiu deixar Baldoni de Wme, anteriormente conhecido como William Morris Endeavor, em dezembro de 2021.

“Eu o demiti”, disse Emanuel, enquanto dizia que Lively e suas preocupações com ela e as interações de Baldoni no set que termina conosco não foram tratadas adequadamente. “Ela sentiu que não estava sendo protegida. Ela reclamou e então essas pessoas tentaram ir atrás dela. Eles deveriam parar. Eles ainda estão tentando fazer isso, eles devem parar.

A queixa inicial de Lively alega que Baldoni criou um ambiente de trabalho hostil

Tudo isso vem de uma queixa formal de que Lively foi feito contra Baldoni em dezembro. Nele, ele afirma que as coisas ficaram tão ruins durante as filmagens terminam conosco que uma reunião de todos os aspectos foi convocada em resposta a suas declarações de um ambiente de trabalho hostil. Durante a reunião, Lively pediu que ele parasse de mostrar seus vídeos de nus ou imagens de mulheres, que pararam de mencionar seu vício em pornografia, que Baldoni para de discutir experiências sexuais na frente dela, e que ele também para de mencionar o peso de animado.

A denúncia também afirma que foi feito um acordo entre o produtor Wayfarer Studios e o elenco em que a promoção do filme se concentraria “mais na força e resistência (do caráter de Lively) em vez de descrever o filme como uma história sobre doméstica doméstica Violência. No entanto, animado afirma que Baldoni renunciaria a isso e, por outro lado, falou em entrevistas sobre a séria história do filme.

Lively também disse que Baldoni e seu gerente de relações públicas, Melissa Nathan, discutiram maneiras de iniciar uma campanha de redes sociais para prejudicar sua reputação. A apresentação de animada inclui 22 páginas de textos entre o publicitário de Baldoni e Nathan, nos quais eles discutem “Enterrado” Lively.