Ariana Grande e Cynthia Erivo de Wicked para abrir o Oscar 2025, artistas mais estabelecidos

As estrelas do mal Ariana Grande e Cynthia Erivo foram usadas para atuar no próximo Oscar de 2025 como parte do ato de abertura da cerimônia. Por suas performances aclamadas no drama musical de 2024, Grande e Erivo são atualmente indicados para a melhor atriz e melhor atriz do elenco, respectivamente.

Quem mais está agindo no Oscar 2025?

Além disso, foi confirmado que a estrela do K-pop Lisa de Blackpink, Doja Cat, Queen Latifah e Raye também se apresentarão no 97º Oscar, que acontecerá em 2 de março no Dolby Theatre em Hollywood, Los Angeles Los Angeles. Embora se dê rumores de que o desempenho de Grande e Erivo pode envolver uma mistura maligna, os detalhes específicos sobre Lisa de Blackpink, Doja Cat, Queen Latifah e as performances planejadas de Raye ainda permanecem em segredo.

O 2025 Academy Oscar será organizado por Conan O’Brien, com Nick Offerman como locutor. A cerimônia será transmitida exclusivamente na ABC e será transmitida no Hulu. Liderando as categorias com 13 indicações está o aclamado drama do crime musical Emilia Pérez, que inclui melhor imagem, melhor diretor e melhor atriz. Enquanto isso, Warner Bros. ‘Wicked e A24 O brutalista recebeu 10 indicações cada. Como Emilia Pérez, Wicked e o brutalista também são indicados para o melhor filme, junto com Anora, um completo estranho, conclave, duna: parte, dois, eu ainda estou aqui, níquel Boys e a substância.

A lista de apresentadores incluirá os vencedores do ano passado Cillian Murphy (Oppenheimer), Emma Stone (coisas pobres), Robert Downey Jr. (Oppenheimer) e Da’vine Joy Randolph (The Holtvers). Halle Berry, Sterling K. Brown, Penelope Cruz, Willem Dafoe, Elle Fanning, Whoopi Goldberg, Selena Gomez, Goldie Hawn, Scarlett Johansson, John Lithgow, Connie Nielsen, Amy Poehler, June Squibb, Ben Stiller, Oprh Winfrey, Joe Alwyn, Ana de Armas, Lily-Rose Depp e Bowen Yang também serão apresentadores.

(Fonte: Variedade)