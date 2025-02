Ariana Grande omite 2025 Grammys 5º ano consecutivo

Me perguntando o porquê Ariana Grande Ele omitiu o 2025 Grammy Awards Pelo quinto ano consecutivo? Apesar de receber três indicações, a estrela pop estava notavelmente ausente da maior noite de música mais uma vez. Com seu foco crescente em ação e frustrações contínuas com a academia de gravação, a ausência de grande causou curiosidade entre os fãs.

Há mais detalhes aqui.

Ariana Grande omite 2025 Grammys, aqui está o porquê

Ariana Grande não compareceu aos 2025 Grammy Awards, marcando sua quinta ausência consecutiva do prestigiado evento. Apesar de receber três indicações, a melhor interpretação da dupla pop/grupo de “The Boy Is Mine” com Brandy e Monica, o melhor álbum vocal pop de “Eternal Sunshine” e melhor gravação de pop para “Sim Y?” – O cantor optou por pular a cerimônia realizada na Crypto.com Arena em Los Angeles em 2 de fevereiro de 2025.

Uma das principais razões por trás da ausência de grande é o seu crescente compromisso com a atuação. A cantora se transformou em atriz está no meio de uma mudança de carreira significativa, principalmente com seu papel de liderança como Glind na adaptação cinematográfica de dois partidos. Sua dedicação ao projeto ficou evidente desde que ele começou a filmar em 2022, e sua performance recentemente lhe rendeu uma indicação para o Oscar de Melhor Atriz de Entrega. Dada sua profunda participação na indústria cinematográfica, ela priorizou a apresentação em eventos relacionados à música, incluindo Grammys.

Além disso, a Great tem tomada cuidado ao equilibrar suas aparições públicas. Embora ele tenha participado do Globo de Ouro de 2025 no início de janeiro, onde foi indicada ao seu papel em Wicked, ela expressou seu desejo de se afastar da exposição excessiva à mídia. Ele mencionou anteriormente querer que seus fãs sentissem falta dela e sugerissem que ela está tendo tempo para refletir sobre os próximos passos de sua carreira musical.

Sua ausência também segue uma tendência mais ampla de artistas que expressam preocupações sobre o processo de seleção do Grammy. Ao longo dos anos, músicos como Drake, The Weeknd e Nicki Minaj criticaram abertamente a academia de gravação por seus supostos preconceitos. Embora Big não tenha feito nenhuma declaração direta sobre sua ausência de Grammy este ano, sua decisão de não comparecer é reveladora.