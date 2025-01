Ariana Grande sobre Glinda de Wicked ser gay: ‘Falaremos sobre isso com mais profundidade no segundo filme’

Ariana Grande diz que haverá uma conversa mais ampla sobre Glinda ser gay após o lançamento de Mal: para sempre.

Wicked estreou nos cinemas dos EUA em novembro passado. Dirigido por Jon M. Chu, o filme é estrelado por Grande como Galinda/Glinda Upland, enquanto Cynthia Erivo interpreta Elphaba Thropp. Uma sequência, Wicked: For Good, está agendada para lançamento em novembro de 2025.

Após o lançamento de Wicked, Grande disse tempos gays ela acha que Glinda “pode estar um pouco no armário”.

Ela disse na época: “Nunca se sabe. Dê um tempo. Quero dizer, é apenas amor verdadeiro e acho que isso transcende a sexualidade. É apenas uma espécie de segurança profunda um no outro. E é por isso que provavelmente estão enviando.”

Kristin Chenoweth, que interpretou Glinda na versão original do musical Wicked, na Broadway, expressou sua concordância, ao comentar sobre Instagram“Eu também pensei assim há muito tempo, quando…”

O que Ariana Grande disse sobre Glinda e Wicked: For Good?

conversando com VariedadeGrande foi convidado a falar sobre Glinda potencialmente gay em Wicked.

“Acho que ela é uma pessoa que ama muito e acho que isso vai além do gênero, e acho que esse é um tema comum em Oz”, disse ela. “Eu também acho que o jeito que ela ama tanto Elphaba, e esse perdão e esse amor incondicional que eles compartilham, acho que eles estão apaixonados um pelo outro. “Eu sei, sim, é platônico.”

Interrompendo para evitar spoilers de Wicked: For Good, Grande concluiu: “Falaremos sobre isso com mais profundidade no segundo filme”.

Embora ainda esteja em exibição em muitos cinemas nos Estados Unidos, Wicked agora está disponível para alugar ou comprar em canais de streaming digital, como Amazon Prime Video, Apple TV, Fandango at Home e muito mais. Wicked: For Good chega em 21 de novembro de 2025 pela Universal Pictures.