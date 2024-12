Arizona Wildcats x TCU Horned Frogs: como assistir basquete online da NCAA, canal de TV, informações de transmissão ao vivo, horário de início

relatório de meio período

Falta apenas mais um tempo entre o Arizona e a vitória que eles eram favoritos esta noite. Eles saltaram para uma rápida vantagem de 41-37 contra o TCU.

Se o Arizona continuar jogando assim, eles aumentarão seu recorde para 7-5 em pouco tempo. Por outro lado, o TCU terá que se contentar com um recorde de 7-5, a menos que as coisas mudem (e rapidamente).

Quem está jogando

Rãs com chifres do TCU @ Arizona Wildcats

Registros atuais: TCU 7-4, Arizona 6-5

Como assistir

O que saber

O TCU se prepara para o primeiro confronto dos 12 grandes da temporada na segunda-feira. Eles e os Arizona Wildcats se encontrarão às 20h (horário do leste dos EUA) no McKale Memorial Center. Ambos chegam às suas partidas após grandes vitórias nos jogos anteriores.

O TCU entrará em jogo depois de uma sequência selvagem de dois jogos: eles marcaram apenas 58 pontos há duas semanas e depois se recuperaram contra o Montana State no último domingo. O TCU liderou o estado de Montana com uma vitória por 82-48. A vitória marcou vitórias consecutivas para os Horned Frogs.

A vitória do TCU foi resultado de diversas atuações ofensivas impressionantes. Um dos destaques veio de Noah Reynolds, que fez 15 pontos e cinco assistências. Reynolds teve dificuldade em se equilibrar contra o sul do Alabama há duas semanas, então este foi um passo na direção certa. Outro diferencial foi Ernest Udeh Jr., que marcou nove pontos, cinco rebotes e quatro roubadas de bola.

O TCU quebrou o vidro ofensivo e finalizou o jogo com 14 rebotes ofensivos. Eles superaram facilmente seus oponentes nesse departamento, já que o estado de Montana derrotou apenas três.

Enquanto isso, uma olhada no placar não deve surpreender que o Arizona fosse o favorito de longe contra o Central Michigan no último sábado. O Arizona obteve uma vitória retumbante por 94-41 sobre o Central Michigan. Os Wildcats adquiriram o hábito de expulsar seus adversários da quadra, tendo vencido seis partidas por 29 pontos ou mais nesta temporada.

A vitória do Arizona foi um verdadeiro esforço de equipe, com muitos jogadores apresentando atuações sólidas. Talvez o melhor entre eles tenha sido Caleb Love, que acertou 9 em 15 rumo a 24 pontos. Além do mais, Love também registrou uma porcentagem de arremessos de 60%, a maior que ele registrou desde janeiro. KJ Lewis foi outro jogador importante, somando 13 pontos, mais cinco rebotes e duas roubadas de bola.

A vitória do TCU foi a sétima consecutiva em casa, elevando o seu recorde para 7-4. Quanto ao Arizona, eles agora têm um recorde de vitórias de 6-5.

Os rebotes provavelmente serão um grande fator nesta disputa: o TCU tem acertado as tabelas nesta temporada, com média de 36,6 rebotes por jogo. Não é como se o Arizona estivesse tendo dificuldades nesse departamento, já que sua média foi de 42,9. Com ambas as equipes lutando para controlar os arremessos perdidos, veremos se uma equipe consegue tirar vantagem.

O TCU espera vencer as adversidades na segunda-feira, já que os especialistas acreditam que eles estão caminhando para uma derrota. Contra o spread, eles têm sido os favoritos da casa este ano, com um arriscado recorde de 3-8 ATS.

Chance

Arizona é um grande favorito de 15 pontos contra o TCU, de acordo com o último relatório probabilidades de basquete universitário.

A linha mudou um pouco em direção aos Wildcats, já que o jogo começou com os Wildcats como favoritos de 13,5 pontos.

O acima/abaixo é de 146,5 pontos.

História da série

O Arizona venceu o único jogo que essas duas equipes disputaram nos últimos 2 anos.