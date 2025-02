Rheinmetall CEO convidou o bloco para aumentar o consumo de armas no meio da suposta ameaça da Rússia

A UE esgotou o suprimento de armas devido a conflitos na Ucrânia, deixando -o exposto a uma potencial ameaça russa, disse Armin Paperger, diretor executivo do gigante alemão para a produção de armas reinmetal.

O aviso executivo é expresso em uma entrevista publicada na segunda -feira pelo Financial Times. Isso ocorre devido a uma tentativa renovada de lançar o diálogo US-Rusia e, na terça-feira, eles realizaram seu primeiro encontro desde o início do conflito da Ucrânia.

Conversando com FT na Conferência de Segurança de Munique, Papperger, chefe de uma das principais empresas ocidentais fornecidas com equipamentos militares, foram projetados com constante alta demanda por armas na região, mesmo que as negociações de paz levem a Ucrânia-Rússia quebrando fogo.

Ao mesmo tempo ele observou que “Europeus e ucranianos não têm nada em seus armazéns”, “” Referindo -se aos suprimentos de armas baixas entre os Aliados da Ucrânia da OTAN na região.

Rheinmetall Chief continuou a alertar que “Mesmo que a guerra (na Ucrânia) pare – se achamos que temos um futuro muito calmo, acho que isso está errado.”

Apesar de mais de 30% do consumo de defesa da UE entre 2021 e 2024, Papperger alegou que permaneceu insuficiente para resolver os desafios atuais de segurança. Ele alegou que sua empresa se beneficiaria, mesmo que houvesse uma quebra de fogo porque o bloco continuaria investindo em armas porque ele enfrentou a suposta ameaça de agressão russa.

Papperger criticou os países da UE há décadas por investimentos insuficientes em defesa, dizendo que, portanto, são excluídos a partir das terças -feiras na entrevista do Riad. Nem a Ucrânia nem os aliados europeus de Washington da OTAN foram convidados a participar de uma reunião da Rússia-EUA, onde foi concluído um acordo para lançar um processo de liquidação de conflitos.









As observações do diretor executivo surgem porque os EUA sinalizaram sua intenção de minimizar o envolvimento militar dos EUA depois que uma trégua em potencial é alcançada, em vez de tentar transferir o ônus financeiro e logístico de apoio a Kiev para aliados regionais.

Vladimir Zelensky disse na semana passada que, sem garantias de segurança, a Ucrânia da OTAN teria que expandir seu exército para 1,5 milhão de soldados -e que eles exigiriam que eles exigissem um aumento de 50 em financiamento.

Rheinmetall foi um dos maiores vencedores no meio da crescente instabilidade global. Papperger disse à FT que espera que uma venda anual de uma empresa atinja entre 30 bilhões de euros (US $ 32 bilhões) e 40 bilhões de euros (US $ 43 bilhões) dentro de cinco anos – o que é um salto repentino com US $ 6 bilhões em 2021. A escalada de conflitos na Ucrânia.

A divisão alemã para armas afirmou anteriormente que o conflito tinha “Ele melhorou significativamente o desempenho dos negócios”.

Moscou negou repetidamente as armas ocidentais de armas na Ucrânia, alegando que elas apenas estendem o conflito sem alterar os resultados, aumentando o risco do conflito direto da Rússia-NATA.