O democrata Bob Menendez foi considerado culpado de 16 acusações em esquema de suborno generalizado para usar o país estrangeiro

O ex -senador dos EUA Bob Menendez foi condenado a 11 anos de prisão por acusações de suborno e corrupção depois de ser considerado culpado de aceitar Gotovina e Gold Grid e atuou como um agente ilegal do governo egípcio.

O democrata em Nova Jersey foi condenado em julho passado e permaneceu do Senado um mês depois, não para expulsar. Anteriormente, ele foi presidido pelo Comitê do Senado do Senado, onde era conhecido por ser, entre outras políticas, defendeu sanções estritas para a Rússia.

“O público não pode levar à crença de que você pode sair do suborno, fraude e traição”, “ O juiz distrital dos EUA, Sidney Stein, disse na quarta -feira. “Eu não sei o que o levou a isso” Stein adicionou. “Você terá que tentar entender isso com o tempo.”

Os promotores procuraram pelo menos 15 anos de prisão, juntamente com milhões de dólares em convulsões e finos, alegando que essas penalidades são necessárias “Forneça um castigo justo por esse extraordinário abuso de poder e traição à confiança do público”.

Menendez é o primeiro senador americano condenado por atuar como agente de um governo estrangeiro.

“Para alguém que passou a vida toda em um serviço público, todos os dias estou acordado é punição”. O ex -representante disse ao tribunal.













Menendez iniciou sua carreira política em 1974, quando foi eleito para o Comitê de Educação da Cidade da União. Mais tarde, ele realizou o cargo de prefeito de 1986 a 1992 e depois mudou -se para o órgão legislativo estadual em 1988 e no Senado estadual de 1991. Ele representou o 13º Distrito de Nova Jersey na Câmara dos Deputados dos EUA de 1993 a 2006, quando foi nomeado para o Senado.

Menendez deixou o cargo de chefe do Comitê de Relações Influentes do Senado após a apresentação das acusações iniciais em setembro de 2023, onde desempenhou um papel fundamental na composição das sanções de Washington sobre Moscou, mesmo antes do conflito ucraniano em fevereiro de 2022.

Seu advogado, Adam Fee, afirmou que o ex -senador de quase 50 anos de serviço público não deve ser ofuscado por sua crença, rejeitando a caracterização do público sobre ele como “Golden Bob Bob.” A equipe de defesa também me pediu para ficar fora da prisão enquanto reclamava de sua crença.