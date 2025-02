Arraste 3 jovens oficiais do TNI para a corte, esta é a verdadeira figura de Janderal Krisna Murti

VIVA – Diretor Geral do Brigadeiro do Centro de Saúde do Exército (Puskesad) TNI Dr. Krisna Murti acaba de arrastar quatro soldados ao tribunal por violar a disciplina militar.

Ironicamente, três dos quatro soldados que foram julgados e sentenciados ao julgamento da disciplina foram os primeiros oficiais, também conhecidos como jovens oficiais. E mais um soldado é Bintara.

No julgamento realizado em 31 de janeiro de 2025 no Tribunal de Sasana Wira Sakti, a sede do Puskesad, Cililitano, East Yakarta, quatro soldados enfrentaram o julgamento com a Skter of Reitor TNI.

 Viva militar: Brigadeiro -General Dr. Krisna Murti dirigiu a sessão de Puskesad.

“Esta oração disciplinar é um dos esforços de Puskesad para defender a disciplina e a aplicação da lei dentro do exército. Queremos criar um ambiente de trabalho ordenado e altamente disciplinado para todos os funcionários”, disse o Dr. Brigade Brigade.

Agora nesta edição, terça -feira, 4 de fevereiro de 2025, o Militarry Viva não discutirá mais o processo de teste. Mas verificará a figura do Dr. Krisna Murti, Dr. Krisna Murti. Porque, muitas pessoas que querem conhecer o perfil de Pati, que foram de apenas 25 dias, quebraram as estrelas para apoiar o alcance geral da brigada.

O Brigadeiro -General Dr. Krisna Murti foi apenas em 6 de janeiro de 2025 para servir como diretor geral da Puskesad, atuou anteriormente como comandante do Puskesad do Centro de Educação em Saúde (Danpusdikkes).

Levante em consideração, o general da brigada Dr. Krisna Murti tem sido uma carreira no mundo militar há 32 anos, começou a ingressar no Exército em 1993.

O homem nascido em Surakarta em 1970, quando ingressou no posto de tenente dua, foi colocado no Diponegoro Kodam precisamente na unidade de ajuda de Kodam General (Ajiph). Três anos depois, em 1996, depois de ser promovido ao tenente Satu, ele foi transferido para a ilha de Bali para servir na Unidade de Saúde Udayana Kodam.

No mesmo ano, ele concluiu a educação geral na Faculdade de Medicina, Universidade Diponegoro, Java Central.

Por um longo tempo, serviu no comando militar do distrito de Udayana, com uma variedade de tarefas, desde ser designado para servir como chefe da seção Patop no desapego da saúde de Denpasar Field, ao médico mental em saúde do principal exército. Regimento. Até finalmente, em 2001, ele foi retirado para Yakarta para servir na direção do lote de saúde (Ditkesad), bem como promoções promovidas pelo capitão.

Em 2007, a educação S2 acabou de fazer um especialista em cirurgia nervosa na Universidade de Bandung. Um ano depois, ele foi promovido a um prefeito.

Durante a viagem de serviço militar, ele também se dedicou a um dos hospitais particulares para chegar a sua carreira como chefe da instalação da sala cirúrgica.

Cinco anos depois, um especialista que havia tomado educação básica no SDN CIPETE UTARA 09 YAKARTA foi promovido para ser promovido a tenente -coronel. Três tofu foram então retirados para Malang, Java Oriental para servir como comandante do desapego da saúde de Malang.

2018, sua carreira foi difícil porque ele acreditava que era vice -presidente da saúde de Kodam v/Brawijaya. Então ele se mudou para o Dr. Seopraoen Hospital of Tk II com a posição de SMF Specialist Group/Kol e, um ano depois, ele foi promovido para se tornar um coronel.

Logo depois, em 2021, o Brigadeiro -Geral, Dr. Krisna Murti, foi transferido para Sulawesi para promover como chefe do Hospital da Pelamonia Nível II, que pertence à saúde de Kodam Hasanuddin.

Em 2022, ele ganhou um doutorado depois de estudar S3 na Universidade de Borobudur, Yakarta.

Dois anos em Sulawesi, o TNI o transferiu novamente, desta vez para a ilha de Sumatra, onde se esperava de servir como chefe de saúde Kodam Sriwiyaja. E em égua

