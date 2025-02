Arrependimento! Eles realizam uma mulher que vendeu tortilhas em palhas

Na tarde de sábado, em Chilpancingou, Guerrero, uma mulher que vendeu tortilhas artesanais. Quando a polícia chegou em cena, Os primos já levaram o corpo para sua casa.

De acordo com o relatório da polícia, aconteceu no bairro do Departamento de Expansão, localizado ao norte de Chilpancing. Por volta das 13:30, as autoridades de segurança receberam um relatório sobre o que aconteceu.

Quando as autoridades chegaram no lugar, eles só encontraram manchas de sangue e bonés percussos Da pistola, os parentes da vítima levantaram o corpo e o transferiram para sua casa.

Os funcionários do escritório do promotor estadual se mudaram para o ataque e depois para a casa na mesa, os parentes não permitiram que o corpo transfira o corpo para Semee, uma mulher identificada como Pauline, 38.

