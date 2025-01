As 8 melhores TVs de 85 polegadas em 2025 para preparar sua configuração de entretenimento doméstico para o futuro

Ele Hisense U6 Série 85U6N TV 4K de 85 polegadas combina o melhor de sua tecnologia de ponta com uma tela grande para uma experiência de entretenimento doméstico premium. Possui uma grande tela de 85 polegadas repleta de mini-LED para mergulhar você em filmes com imagens nítidas e vibrantes. A tecnologia QLED Quantum Dot da Hisense permite experimentar as cores em sua forma mais verdadeira. Isso é ainda melhorado pelo suporte para Dolby Vision e Atmos, garantindo que você obtenha a experiência pela qual está pagando. E com seus recursos de jogo dedicados, sua experiência de jogo também melhorará. Projetado com uma estética elegante e moderna, o perfil fino e a moldura minimalista do 85U6N tornam-no uma adição valiosa à sua configuração de entretenimento.