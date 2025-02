As ações da LG, a investigação especial, a AAP-DA liderou o revés eleitoral da AAP

Na primeira semana de janeiro, a campanha do partido Bharatiya Janata (BJP) para as eleições da Assembléia de Délhi começou com o primeiro -ministro Narendra Modi liderando o ataque da frente no governante Aam Aadmi Partido (AAP).

Foi no rosto de Modi e a “garantia de Modi” que o BJP lutou contra o resto das eleições, sem uma face ministerial principal. Mas havia outro homem, embora nunca tenha sido parte da campanha eleitoral, que mantinha a AAP e seu chefe Arvind Kejriwal ao limite, tenente governador designado pelo governo central (LG) VK Saxena.

Em 3 de janeiro, Modi cunhou o termo “AAP-da” (desastre), que também é um jogo de palavras na AAP na decisão. Ele disse que “AAP-da” aconteceu com Delhi nos últimos 10 anos e prometeu às pessoas se livrarem do desastre que estagnou o desenvolvimento da capital nacional.

A principal abordagem de seus discursos foi estabelecer duas coisas: primeiro, não houve desenvolvimento ou poço de pessoas em Delhi sob a AAP e, em segundo lugar, a AAP se tornou corrupta.

Mas parece que o BJP fez o trabalho básico para a mensagem política por três anos de duas maneiras: primeiro, o Sr. Saxena foi nomeado o novo LG da capital nacional em maio de 2022 e, em segundo lugar, uma mudança de lei na lei pode 2023.

Movimentos importantes

Embora a AAP também tenha falhas nos LGs anteriores, o atrito entre a AAP e o escritório da LG piorou em níveis sem precedentes sob o mandato do Sr. Saxena, que, diferentemente de seus dois antecessores, não era um oficial de IAS aposentado e foi visto por muitos como estando perto do BJP no centro.

Dois meses após sua nomeação, Saxena, em julho de 2022, recomendou uma investigação do CBI sobre a política tributária especial de Délhi, o que levou à prisão dos principais líderes da AAP, incluindo o chefe do partido Arvind Kejriwal e seu vice Manish Sisodia.

Ambos, que estão sob fiança, perderam as eleições de 2025 de Delhi, dando um grande golpe na AAP.

O primeiro -ministro e o BJP usaram ao longo da campanha o caso de política tributária especial para pintar a AAP e o Sr. Kejriwal como corrupto.

O segundo fator de mudança na lei ocorreu em maio de 2023.

Delhi é essencialmente um território da União com uma Assembléia, e a terra, a polícia e a lei e a ordem estavam sob o controle da LG. Isso levou aos confrontos entre a AAP e a LG desde que ele chegou ao poder em Delhi em 2013.

Além disso, quem controla os melhores burocratas foi um ótimo osso de disputa.

Em 11 de maio de 2023, um Banco da Constituição da Suprema Corte em um julgamento histórico deu ao governo eleito de Délhi o poder de fazer leis e exercer controle sobre os burocratas no governo de Délhi, com exceção de assuntos relacionados com ordem pública, a polícia e terra.

Mas, em 19 de maio, o Centro emitiu uma ordenança negando efetivamente a sentença do Tribunal Superior de 11 de maio e deu à LG a última palavra sobre qualquer transferência, publicação, procedimentos disciplinares, questões de vigilância relacionadas aos principais burocratas.

Em resumo, os altos funcionários do governo de Delhi estavam sob o controle direto da LG do centro.

Isso fez uma mudança drástica na maneira como o governo de Délhi trabalha, e agora os arquivos em alguns casos são enviados por funcionários diretamente à LG, sem passar pelo ministro encarregado da questão.

Em vários problemas, os líderes da AAP continuaram a levantar o problema de que as autoridades não ouviram e minaram e estagnaram projetos e esquemas diferentes nas instruções do BJP no centro através da LG. O BJP descartou e descreveu a política da AAP.

Muitos trabalhos ficaram presos nesses fracassos e Kejriwal continuou sendo o primeiro -ministro enquanto ele estava preso piorou ainda mais o problema.

No período anterior às eleições, o BJP atingiu fortemente a AAP nas más condições das estradas, águas residuais e água potável. Pessoas em diferentes partes da cidade também reclamaram desses três problemas durante O hinduRelatórios terrestres.

A AAP, que também recebeu comentários semelhantes do solo, formou uma equipe para resolver problemas de água e águas residuais, mas o sucesso só era limitado, de acordo com os líderes do partido.

‘Victoria histórica’

Por volta das 14h30, no sábado (8 de fevereiro de 2025), pois a vitória do BJP estava quase segura, disse Modi em sua primeira reação sobre um desenvolvimento X Round de Delhi e para melhorar a vida de seu povo ”.

“É uma vitória histórica e não uma vitória usual, já que o povo de Delhi mostrou a porta para ‘AAP-da’. Delhi se tornou AAPDA-Mukt ”, disse ele mais tarde na sede do jogo.

Embora o termo ‘AAP-DA’ tenha sido usado apenas por pouco mais de um mês pelo BJP no período anterior às eleições, seu significado estava em processo por cerca de três anos.