As ações do Grupo Adani sobem quando o fundador da Hindenburg dissolve o vendedor a descoberto

As ações da empresa Adani Group subiram acentuadamente na manhã desta quinta-feira (16.01.2025) nas bolsas de valores, horas depois de o fundador da Hindenburg Research, Nate Anderson, anunciar sua decisão de dissolver a entidade. Ele não especificou nenhum motivo específico para esse movimento abrupto que ocorre dias antes da mudança de regime nos Estados Unidos.

No momento da apresentação deste relatório, Adani Enterprises Limited, a holding do grupo subia 4,16 e estava sendo negociada a ₹ 2.485, Adani Ports subia 3,61% a ₹ 1.172, Adani Power subia 4,79% a ₹ 576, Adani Energy Solutions subiu 2,5% para ₹ 799, Adani Green Energy subiu 4,91% para ₹ 1.086 e Adani Total Gas subiram 3,8% para 687. Outras entidades do grupo também estavam negociando em território positivo.

O vendedor a descoberto americano em 2022 acusou o grupo Adani de violar as regras de governança corporativa e de manipular o preço das suas ações, algo que o grupo rejeitou e descreveu como incorreto e motivado.