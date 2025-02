As atividades de aprendizado dos alunos do SMPN 2 Ambalawi pararam devido às instalações danificadas após as inundações repentinas

Bima, vivo -Um número de instalações no SMPN 2 Ambalawi, Talapiti Village, Distrito de Ambalawi, BIMA Regency, West Nusa Tengara (NTB), não pode ser usado após as inundações repentinas que atingiram a região. Várias salas de aula para a escola de Mushalla danificaram seriamente, então as atividades de ensino e aprendizagem pararam temporariamente.

“Uma sala de aula foi totalmente danificada, enquanto os outros dois quartos estavam submersos na água”, disse Sutomo, chefe do SMPN 2 Ambalawi, conforme relatado por Antara, no domingo, 9 de fevereiro de 2025.

Ele explicou que as mesas e os bancos estavam cobertos com materiais de inundação, como terra e pedras, para que as atividades de ensino e aprendizagem (KBM) não pudessem ser feitas por quase uma semana. No entanto, professores e alunos ainda estão presentes para ajudar a limpar a escola.

Segundo Sutomo, a condição do campo da escola também é preocupante. “Os campos e os moshallas são cobertos com uma mistura de terra, areia e cascalho, para que não possa ser usada”, disse ele.

Depois de receber a assistência dos voluntários de Muhammadiyah, o TNI, bem como uma combinação de professores e alunos, alguns dos quartos finalmente começaram a limpar e prontos para usar novamente. “Alhamdulillah, hoje eles nos ajudaram a limpar vários quartos. Deus deseja, na segunda -feira, as atividades de aprendizado podem funcionar novamente”, acrescentou.

Sutomo também expressou sua gratidão a todos que ajudaram no processo de limpeza. “Agradecemos a Muhammadiyah, TNI e professores e alunos que nos ajudaram”.

 As atividades de aprendizado dos estudantes do SMPN 2 Ambalawi pararam devido a inundações repentinas.

De acordo com o monitoramento no campo, a condição da escola ainda é bastante alarmante. As salas de aula que foram seriamente danificadas foram as janelas e as portas foram destruídas, enquanto as mesas e os bancos foram enterrados no chão e nas pedras. Os outros dois quartos também estão cheios de material do solo para quase tocar na parede. Por outro lado, o campo da escola ainda está coberto de terra, cascalho e poças.

O SMPN 2 Ambalawi tornou -se uma das escolas afetadas por inundações repentinas que chegaram aos distritos de Ambalawi e Wera no domingo, 2 de fevereiro de 2025. Esta inundação não apenas danificou instalações públicas, como estradas, pontes e escolas, mas também cobrou oito vidas.