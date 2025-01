As atividades de Muta reviviam a equipe da Universidade de Mysore depois de duas décadas

A fraternidade de ensino da Universidade de Mysore reviveu as atividades da Associação de Professores da Universidade de Mysore (Muta) que permaneceram inativos por mais de 20 anos. Após uma longa lacuna, as atividades foram renovadas e as atividades até o ano 2025 foram lançadas aqui na sexta -feira.

NK Lokanath, vice -chanceler da Universidade de Mysore, expressou sua confiança de que a associação desempenhará um papel vital na promoção da excelência acadêmica, apoiando o poço da comunidade de ensino e melhorando a estatura da universidade.

“Espero que o muta se torne uma plataforma sólida para enfrentar os desafios, proteger os direitos dos educadores e contribuir significativamente para o legado da universidade”, disse ele.

“O papel dos professores no ensino superior nunca foi tão crítico do que agora. Vivemos em um mundo que muda rapidamente onde o conhecimento está se expandindo a uma taxa sem precedentes, e nossa sociedade enfrenta novos desafios e complexidades ”, disse Lokanath.

Os professores, especialmente nas universidades, não são apenas instrutores, mas os custodiantes do pensamento crítico e os construtores da resiliência intelectual e as luzes dos guias que ajudam os alunos a navegar pelas complexidades do mundo, disse ele.

No contexto do mundo globalizado, o papel dos professores no ensino superior se tornou ainda mais significativo. “Temos a tarefa de preparar os alunos para carreiras que ainda não existem e os equipam com as ferramentas para pensar criticamente, resolver problemas de forma criativa e se comunicar de maneira eficaz”, disse o vice -rector.

O ex -vice -chanceler KS Rangappa, vice -presidente do Conselho de Ensino Superior do Estado de Karnataka, vice -presidente do Conselho de Ensino Superior de Sr Niranjana, presidente do MUTA, professor deputado Sadahiva e outros estavam presentes.