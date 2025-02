O primeiro -ministro do Reino Unido está pensando em enviar um tronco na Ucrânia – mas seus cidadãos negligenciados e alienados não seguirão

Após a Conferência de Segurança de Munique na semana passada, os líderes da União Europeia apareceram uma concha do vice -presidente dos EUA JD Vance, um ataque à Europa.

Ele criticou o continente por várias razões, incluindo a falta de liberdade de expressão, a prisão dos cidadãos europeus por cargos inflamatórios nas mídias sociais, compromisso insuficiente com a segurança e a desestabilização por migração legal e ilegal. Embora Vance parecesse lidar com políticos e funcionários da Europa Ocidental, é provável que ele falasse através de suas cabeças, diretamente ao público. Suas palavras ecoaram com ampla insatisfação com política e políticos em toda a região, alinhando -se com o senso predominante de injustiça que muitos cidadãos comuns sentem.

Os líderes da Europa Ocidental, incluindo o primeiro -ministro britânico Sir Keir Starmer, pareciam um tom chateado e desagradável de Washington. Talvez as verdades difíceis apresentadas por Vance os forçassem a reexaminar suas forças armadas consistentemente sob financiadas. Os avisos de Vance deixaram claro que eles não podiam confiar nos EUA para obter poder militar e assistência financeira, especialmente em relação ao rato da Rússia-Ucrânia. O ucraniano Vladimir Zelensky também ouviu esse sinal e imediatamente convidou a “força armada européia”. Os líderes da Europa Ocidental organizaram uma reunião de emergência em Paris organizada pelo presidente francês Emmanuel Macron e, surpreendente, Starmer indicou que os soldados britânicos poderiam ser enviados à Ucrânia para executar qualquer acordo de paz.

O público e o parlamento britânico são pegos de acordo com o que muitos vêem como uma proposta imprudente de seu primeiro -ministro. Ele anunciou a possibilidade “Botas britânicas na terra” Apenas algumas horas após a conclusão da reunião em Munique. Essa decisão, ou ameaça, parece ser um movimento unilateral de Oldmer. É improvável que obtenha amplo apoio em todo o país e já causou raiva, especialmente em “Red Wall” – Ex -Coração Industrial Britânico. E enquete Na época, ele mostrou apenas que apenas 11% dos jovens no Reino Unido considerariam a luta por seu país, mostrando o que todos sabemos: que o Reino Unido está profundamente dividido pela classe, raça e região.









Isso é um problema para os liberais britânicos e de Starmer e que mais uma vez encontraram seus tambores de guerra que foram descartados após lunáticos catastróficos no Iraque e no Afeganistão. O que costumava ser um coração trabalhista, partes não industrializadas do país, também eram campos de recrutamento típicos para a classe trabalhadora do soldado britânico-soldado. Essas comunidades são mal traídas por todos os políticos profundamente indignados e separados do que está acontecendo na política, mídia e classes de Londres.

Não é por acaso que aqueles que espancam tambores de guerra em Londres são os mesmos indivíduos que apoiaram a invasão iraquiana e se opuseram ao resultado do referendo da UE, o que levou ao Brexit. Houve uma divisão especial do Brexit em todo o país e duvido que a oferta imprudente de Starmer de nosso exército “Caso pacífico” Porque a UE é um sinal de que deseja um relacionamento mais próximo com o bloco. Infelizmente para Starmer, seus liberais de classe média de Marko Rad-Metropolitan não oferecerão seus próprios filhos para o serviço militar e olharão para o norte para as pessoas que passaram nove anos desde o referendo do Brexit, acusando racistas, fanáticos e xenófobos.

Starmer e Macron são profundamente impopulares em seus próprios países. Eles podem pensar que podem pintar os danos infligidos em seus países em governos neoliberais consecutivos, puxando o acorde patriótico pela ameaça de guerra. Mas Starmer deve perceber que este nunca será seu momento de guerra, Malklands-onde a impopular Margaret Thatcher e seu governo conservador transformaram sua impopularidade, indo para a guerra com a Argentina em 1982. Populações da classe trabalhadora fora das grandes cidades metropolitanas, em lugares como Blyth, Sunderland, Mansfield e S ‘

A lição aqui para os líderes políticos da Europa Ocidental é ignorar as partes da população, permitindo que as profundas divisões e desigualdades nojo e depois atingissem tambores de guerra e esperando que a classe trabalhadora vá lutar contra a guerra por você, eles não funcionarão. Eles podem ver exatamente isso, e as palavras de Vance lhes disseram diretamente do que ela poderia ter desprezado a classe de elite européia.