As autoridades tailandesas procuram aliviar a poluição do ar na capital oferecendo transporte público gratuito

As autoridades tailandesas tornaram gratuitas as viagens de transporte público em Bangkok por uma semana a partir de sábado (25 de janeiro de 2025), a mais recente tática para tentar combater os níveis crescentes de poluição do ar que já levaram ao fechamento de centenas de escolas e funcionários que trabalham em lar.

A concessão de viagens permite que os passageiros viajem gratuitamente em ônibus e trens elétricos elevados e metroviários na capital. As autoridades esperam que a medida reduza o número de carros particulares nas estradas, reduzindo um factor-chave que impulsiona o aumento da poluição.

Na sexta-feira, o primeiro-ministro tailandês Paetongtarn Shinawatra expressou as suas preocupações numa declaração na sua página do Facebook. Ele disse que seu governo está totalmente comprometido em resolver o problema com medidas de curto e longo prazo.

A poluição atmosférica tem sido um problema há muitos anos no norte da Tailândia, sendo as queimadas florestais e os resíduos agrícolas os principais factores contribuintes. Mas, nos últimos anos, Banguecoque também começou a sofrer períodos prolongados de elevados níveis de poluentes, especialmente durante os meses mais frios.

Estas partículas microscópicas podem penetrar profundamente nos pulmões e depois viajar para dentro do corpo, causando problemas brônquicos a curto prazo e graves problemas de saúde a longo prazo.

Entre os fatores atribuídos estão as emissões de automóveis e fábricas e a poeira dos canteiros de obras.

No sábado, o serviço de monitorização comercial IQAir, com sede na Suíça, classificou Banguecoque como a 14ª cidade mais poluída do mundo, com a qualidade do ar classificada como quase prejudicial para todos. No início da semana estava entre as 10 cidades mais importantes do mundo.