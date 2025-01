As barreiras regionais e linguísticas entre professores deveriam desaparecer, diz o ator de cinema telugu Brahmanandam

Atores K. Brahmanandam e Renu Desai, nas comemorações do Dia do Professor em Vijayawada, na sexta-feira. | Crédito da foto: GN RAO

O ator de cinema e comediante telugu K. Brahmanandam disse na sexta-feira que a divisão entre os professores com base na região de onde vêm e na língua que falam deveria ser confusa, pois “somos todos um e trabalhamos para o objetivo comum de espalhar a luz da educação”.

Dirigindo-se a um programa organizado pelo Partido Bharat Chaitanya Yuvajana para felicitar professoras oriundas de diversas instituições de ensino, por ocasião do aniversário de nascimento de Savitribai Phule, a primeira professora do país, o Sr. Brahmanandam disse que a diversidade entre os professores era uma excelente forma “ para mostrar a imensidão do mundo em que vivemos.”

Referindo-se à beleza da “Unidade na Diversidade” em toda a Índia, ele exortou as pessoas a seguirem as ideologias seguidas por grandes líderes como Savitribai Phule e a sua mais próxima Dokka Seethamma em Andhra Pradesh.

A ex-atriz telugu Renu Desai relembrou a valiosa contribuição de Savitribai para a sociedade e disse que ela foi pioneira no fornecimento de educação para meninas e setores marginalizados da sociedade. “Ela se tornou a primeira professora da Índia em 1848 e abriu uma escola para meninas com seu marido, Jyotirao Phule”, disse ela, acrescentando que sua vida foi anunciada como um farol dos direitos das mulheres na Índia.

Ele disse que os professores têm um papel vital a desempenhar na vida de uma criança, pois não apenas educam, aconselham, inspiram, criam confiança e moldam o seu bem-estar. Enfatizando que o conhecimento é importante, disse que “a ignorância é o maior pesadelo que pode ser evitado à luz da educação”.

O presidente do Partido Bharat Chaitanya Yuvajana, B. Ramachandra Yadav e outros estiveram presentes.

.