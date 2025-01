As bebidas prontas para beber estão crescendo, mas 32% as consideram muito caras

As bebidas prontas para beber estão em alta, com 26% dos consumidores afirmando ter comprado um destes produtos nos últimos três meses, enquanto 49% podem considerar comprar um no futuro. O segmento em Horeka é cada vez mais conhecido e presente, mas 32% o consideram muito caro. Isto está de acordo com a última pesquisa mensal sobre os hábitos alimentares dos italianos “Consumer Pulse Report by CGA by NIQ”.

O objetivo é identificar áreas de crescimento para o setor como um todo, que se manteve estável em novembro de 2024 em relação ao ano passado, com 84% dos consumidores afirmando que tinham saído para comer e 55% o tinham feito para tomar uma bebida; e ainda mais de um terço relatou um aumento nos últimos 12 meses, enquanto apenas 3% relataram uma diminuição.

As bebidas prontas para beber são prontas para beber, embaladas em garrafas ou latas e pré-misturadas. No mercado você encontra produtos à base de chá ou café no café da manhã ou no intervalo da tarde, mas também variantes alcoólicas com bebidas espirituosas, licores ou aguardentes misturadas com não alcoólicos ou extratos de frutas ou sem álcool, ideais para aperitivo.

Segundo pesquisas, 31% dos consumidores consideram o preço o principal fator que os incentiva a escolher esse tipo de bebida, e quase a mesma porcentagem o percebe como um obstáculo. Em ambos os casos, é importante compreender o grupo-alvo, especifica a investigação, para estudar e aplicar uma estratégia de preços que seja bem sucedida em comparação com categorias concorrentes. Entre os incentivos que motivam a compra, 27% dos consumidores consideram a promessa de uma bebida diferente da oferta habitual, a variedade de sabores oferecidos (27%), a conveniência (17%), a confiança em determinada marca (17%) e a influência de amigos e familiares (16%) . 36% dos italianos afirmaram que gostariam de uma maior variedade de produtos.

Por fim, o alto teor de açúcar e o sabor muito doce são os motivos de 27% e 23% que impedem a compra.

Reprodução reservada © Copyright ANSA