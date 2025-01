As cenas sexuais no cerco do filme sobre Bukit Duri ‘são supervisionadas pelo coordenador da intimidade, o que é isso?

VIVA – O processo de fazer um filme envolve muitas partes. Não apenas ator, diretor e produtor, mas também existem outras equipes que realizam tarefas em seus respectivos campos.

Um deles que raramente é encontrado nos filmes indonésios é a tarefa. Coordenador de Intimidade (IC) ou coordenador de intimidade.

Este é um profissional encarregado de administrar a coreografia de cenas íntimas em um filme ou série. Vamos continuar deslocando o artigo completo abaixo.

O IC trabalha diretamente com o diretor, o produtor e os atores envolvidos na cena íntima, para que o processo e os resultados mostrados sejam executados com segurança, eticamente e serão realistas.

O papel do IC na criação de um filme é criar um ambiente de trabalho seguro e confortável, especialmente para os atores envolvidos. Não apenas sobre cenas íntimas na cama ou em cenas quentes, o IC também é responsável por cenas como estupro ou assédio sexual.

 Cerco da conferência de conferências em Bukit Duri Foto: Viva.co.id/riizkya fajarani bahar

Um dos filmes que o IC usa para supervisionar o processo de filmagem é o cerco em Bukit Duri.

Este filme descreve o que poderia acontecer na Indonésia em um futuro próximo se não for melhorado imediatamente nos problemas do país, incluindo a proximidade dos jovens com a cultura da violência.

Uma das cenas deste filme conterá violência sexual. Portanto, o diretor Joko Anwar apresenta Coordenador de intimidade Para superá -lo.

“As tarefas do coordenador de intimidade incluem relações físicas entre personagens, violência e tarefas para garantir que o ator se sinta seguro e confortável, para que os resultados que saem não excedam os limites feitos”. Joko Anwar disse, na conferência de imprensa da imprensa oficial Cerco na colina da espinha Em Yakarta, quinta -feira, 30 de janeiro de 2025.

O IC não apenas observa o processo quando as filmagens são realizadas, mas começou a discutir com os atores envolvidos desde o início da realização do filme.

Para este filme Bukit Duri Siege, o ICS pede aos atores e atrizes envolvidos para determinar quais partes do corpo não agradam para serem tocadas.

Os atores e atrizes envolvidos passam por uma espécie de sessão de conselhos para discutir seu conforto para a cena sensível.

Para esta importante tarefa, Joko Anwar apresenta profissionais certificados, como Coordenador de intimidade Ninguém justo.

“As pessoas que participam de treinamento e certificam, nas mãos de uma corporação que dá certificação a essas pessoas. As pessoas que conhecemos são Putri Help e Rudy Rudiyanti, são certificadas como coordenadores de intimidade na Indonésia”. Joko Anwar explicou.

O cerco em Bukit Duri marcou um novo capítulo na corrida de cinema de Joko Anwar após 20 anos de trabalho, carregando um gênero que não havia sido tocado diante dele, a saber, o drama.

Estrelando Morgan Oey, Omara Esteghlal, Hana Pitrashata Malasan e uma série de novos rostos no cinema.

Edwin (Morgan Oey) narrou, prometeu ao irmão antes de morrer para encontrar o filho desaparecido de seu irmão. A busca de Edwin o levou a se tornar professor na Duri High School, na escola para problemas com problemas.

Lá, Edwin enfrentou os alunos mais ferozes enquanto procurava seu sobrinho.

Quando ele finalmente encontrou o sobrinho, os tumultos quebraram pela cidade e ficaram presos na escola, contra as crianças brutais que agora estão olhando para suas vidas.

Em um trailer emocionante durante toda a sua duração, Edwin deve sobreviver em um país furioso.

Ao se juntar a ele, Diana (Hana Pritrashata Malasan), Edwin teve que enfrentar a pressão da comunidade que foi atingida por conflitos raciais e agitação que estava se aquecendo cada vez mais em sua escola, enquanto realizava a missão de encontrar seu sobrinho desaparecido.