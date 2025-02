As coleções de Tirumala Hundi violam a marca de ₹ 100 milhões de rúpias para o mês 35

O templo de Tirumala Venkateswara testemunhou uma pegada em massa de 20,05 lakh devotos em janeiro de 2025. As coleções Sinki do templo durante o mês totalizaram uma impressionante ₹ 106,17 milhões de rúpias.

Em particular, este é o 35º mês consecutivo em que as coleções do templo de Sinki passaram a marca de ₹ 100 crore. Desde março de 2022, o templo constantemente registrou ofertas de Sinki que excedem 100 milhões de rúpias, um recorde nos anais da história do templo.