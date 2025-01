As consequências da negação climática do Partido Republicano serão caras

Com o segundo governo Trump Recuse -se a reconhecer as mudanças climáticas em andamentoA principal preocupação é, é claro, seu plano de Destrua os esforços dos Estados Unidos para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. e Nova saída do Acordo de Paris.. Infelizmente, esses não são todos os escombros que estão por vir.

A negação climática persistente aumentará o custo interno de Eventos climáticos extremos impulsionado pelo aquecimento que agora faz parte do sistema global. Os incentivos sobre onde morar e construção serão desalinhados, as reformas institucionais necessárias serão negligenciadas e as prioridades para investimento protetor serão distorcidas. Líderes de estados vulneráveis, como Texas e Flórida Eles estão seguindo o mesmo livro.

Por décadas de clima mais estável, os Estados Unidos desenvolveram dois tipos de instituições para ajudar a gerenciar riscos climáticos. Em um, as perdas de pessoas e comunidades afetadas por eventos extremos são reduzidos por uma combinação de seguros e ajuda do governo para casos de desastre. No caso de propriedades residenciais e comerciais, os custos de danos causados ​​por tempestades ou incêndios florestais são transferidos (por meio de uma taxa) para os mercados de seguros privados, e os riscos de inundação em áreas costeiras e fluviais vulneráveis ​​são cobertas (também através de uma taxa) por um Programa Nacional de Seguro de Inundações. (Um programa federal de seguro de colheita administrado pelo Departamento de Agricultura abrange as perdas relacionadas ao clima).

Enquanto isso, os governos, complementados pela Cruz Vermelha e outras organizações sem fins lucrativos, estão prontas para fornecer ajuda, em programas que variam de centros de refrigeração urbanos fornecidos em dias perigosamente quentes à assistência à habitação.

Na outra resposta, os riscos climáticos são reduzidos diminuindo a probabilidade de impacto quando ocorre um clima extremo. Isso é alcançado através de medidas como controle de inundações, padrões de construção e retirada estratégica de zonas de perigo. A probabilidade de dano é reduzida ainda mais, fornecendo previsões de eventos próximos, para que as pessoas possam se afastar do caminho, como é o caso do aviso No dia anterior ao início dos incêndios em Los Angeles.

Com condições climáticas extremas ampliadas por um clima mais quente, o que leva a um aumento em Desastres climáticos causados ​​pelo clima que custam bilhões de dólaresEsses mercados privados e programas de ajuda governamental estão sob crescente pressão, alguns a ponto de entrar em colapso. Negar o que está acontecendo e se recusar a apoiar medidas corretivas será caro.

O impacto mais dramático do aumento de extremos tem sido no seguro de propriedade residencial e comercial, o que causou um aumento no custo e Desaparecimento gradual Em estados vulneráveis, como Flórida e Califórnia.

Os proprietários abandonados recorreram a sistemas de acesso estatal apenas ao seguro ou justo, cujo objetivo era fornecer cobertura aos poucos proprietários que não podiam obter políticas normais devido a riscos especiais, como exposição climática incomum, alto risco de assalto ou deficiência de construção.

O sistema justo da Califórnia se expandiu para cobrir Mais de 400.000 propriedades e crescendo; Desde o outono passado, a Corporação de Seguro de Propriedade para Cidadãos da Flórida teve 1,3 milhão de políticas em vigor e é a maior seguradora do estado.

O subsídio necessário para cobrir essas propriedades é primeiro transferido para o conjunto mais amplo de seguro estatal. Se essa fonte for insuficiente, finalmente vai para o orçamento do estado. Há uma preocupação crescente de que O sistema da Flórida é insolventeEmbora os funcionários do estado negem que possam procurar um Resgate federal. Também existem implicações para as políticas nacionais, como As ameaças aumentam para as agências patrocinadas pelo governo federal. que apóiam a maioria das hipotecas americanas.

O Programa Nacional de Seguro de Inundações está em problemas semelhantes. Seu preço deveria cobrir o risco agregado, embora o programa possa emprestar do Tesouro dos Estados Unidos (agora limitado a 30.000 milhões de dólares) para cobrir grandes perdas em alguns anos, que serão devolvidos em tempos mais silenciosos. Este acordo foi equilibrado nas primeiras décadas, mas no início dos anos 2000 a dívida começou a aumentar, pois as taxas não cobriam o risco crescente. No Congresso de 2017 resgatou o sistemaCancelando apenas 16 bilhões de dólares do que foi devido. Em 2024, a dívida promoveu novamente para 20.000 milhões de dólares. – E isso foi antes dos furacões Helene e Milton..

Essas políticas para a socialização dos riscos imobiliários (passam no subsídio para residências e empresas vulneráveis ​​a outras pessoas no estado e impor as perdas de um programa federal de inundações subvalorizado a toda a nação) criam incentivos para construir em áreas que se tornaram mais vulneráveis ​​para mudança climática. . PARA entre em perigo Está em andamento por várias razões, e a má alocação do crescente risco climático piora.

Corrigir o sistema de seguros é um desafio que envolve preocupações que se estendem da estabilidade do mercado imobiliário nacional a questões de distribuição e capital, uma vez que cidadãos de áreas menos vulneráveis ​​agora subsidiam aqueles que querem viver perto da margem da floresta inflamável ou em um Atlântico exposto. praia. Mas o progresso dificilmente é favorecido pela negação da principal causa do problema.

Os sistemas de ajuda do governo em casos de desastre também estão com problemas. A FEMA é a maior fonte nacional de ajuda do governo após desastres climáticos, embora a administração de pequenas empresas, o Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano e Outras agências federais Eles também contribuem, como entidades estaduais e locais. A maior parte do desastres declarados Para aqueles que respondem às agências federais, são influenciados pelo clima extremo: incêndios, tempestades graves, inundações e tempestades tropicais.

Os orçamentos das agências regularmente são inadequados para esses eventos e exigem atribuições especiais do Congresso: 90 bilhões de dólares em 2005 (Katrina), 50 bilhões de dólares em 2013 (areia) e 120 bilhões de dólares em 2017 (Harvey, Irma e María). Mais recentemente, a lei de despesas provisórias de novembro de 2024 incluiu um Alocação especial de 100 bilhões de dólares Para cobrir os custos dos eventos daquele ano, incluindo os furacões Helene e Milton. A necessidade de ajuda às vítimas de Los Angeles incêndios ainda não foi calculada.

O entendimento disso FEMA e outras agências não se ajustaram Para o crescimento de fenômenos climáticos extremos muito prejudiciais, e isso deve ser reformado para lidar com o que está por vir, eles não receberão atenção de autoridades federais e estaduais que negam o acolhedor que está promovendo mudanças.

Muitas atividades públicas são dedicadas à segunda maneira de reduzir o risco climático: reduzir a probabilidade de impacto quando ocorre uma extremidade. Por exemplo, os trabalhos de controle de inundações são desenvolvidos pelo Corpo de Engenheiros dos Estados Unidos (como o projeto de 53 bilhões para Proteja o porto de Nova York), Estados e cidades Encomende a retirada de áreas vulneráveise as autoridades estabeleceram padrões revisados ​​para os drenos das ruas. Esses investimentos não apenas fornecem benefícios financeiros e sociais diretos, mas também Reduza o custo do seguro e sua carga de componente de resseguro.

Essas ações continuam e o custo potencial (para não mencionar os danos econômicos, humanos e ambientais se esses planos estiverem incorretos) é enorme. No entanto, o governo Trump está a caminho de estripar o clima federal. Programas de ciências e análise necessário para substanciar decisões sobre ameaças em evolução: o ritmo do aumento do nível do mar, as condições de mudança dos incêndios e o aumento da intensidade das chuvas.

Aparentemente, avestruzes Na verdade, eles não colocam a cabeça no chão. Quando eles estão ameaçados, mas ainda é uma metáfora adequada do que o governo Trump e alguns líderes estaduais estão fazendo. Negar que há um problema Estimular os esforços para corrigir o sistema de seguros danificados, organizar a ajuda em caso de desastres adequadamente para mudar ameaças e informar adequadamente as decisões sobre investimentos de proteção. Além da necessidade urgente de proteger os programas para limitar as emissões de gases de efeito estufa dos Estados Unidos e fazer a nação retornar ao esforço global, a administração federal e os líderes estaduais recalcitrantes devem estar convencidos de que eles levarão o chefe do solo do solo E em frente à mudança que está chegando. – Eles querem reconhecer ou não.

Henry Jacoby é um professor de administração emérito William F. Pounds na Escola do MIT do MIT e o diretor fundador do Programa Conjunto do MIT sobre Ciência e Política de Mudança Global. Richard Richels foi o principal autor de vários capítulos do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas nas áreas de mitigação, impacto e adaptação. Gary Yohe é professor de economia e estudos ambientais na Fundação Huffington na Universidade Wesleyana de Connecticut.

