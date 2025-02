As contas particulares buscam a sessão do Parlamento por pelo menos 100 dias por ano

Atos do Lok Sabha em andamento durante a sessão orçamentária do Parlamento, em Nova Délhi, na sexta -feira. | Crédito da foto: Ani

Os principais membros da oposição do Rajya Sabha Derek O’Brien e Buns Kumar Jha moveram faturas separadas que buscam tornar obrigatória a sessão do Parlamento por pelo menos 100 dias em um ano. Os líderes disseram que a medida é reformar o sistema parlamentar, garantindo que o horário de trabalho da câmera não perca devido a interrupções.

Enquanto o Sr. O’Brien propôs uma sessão mínima de 100 dias, o Sr. Jha procurou 120 dias da Câmara anualmente. Na declaração de objetos e razões da lei de emenda da Constituição, O’Brien disse que, embora a idéia de um calendário fixo tenha sido explorada pelo comitê de propósitos gerais de Lok Sabha em 1955, a importância de ter um número mínimo A Comissão Nacional destacou as sessões para revisar a operação da Constituição em 2002.

Siga as atualizações da sessão de orçamento do Parlamento em 7 de fevereiro

“Para lubrificar a convenção parlamentar no corpo da Constituição da Índia, garantirá que o governo da época não possa fugir da responsabilidade do Legislativo, atrasando o início de uma sessão. Isso também permitirá que os membros do Parlamento planejem sua agenda parlamentar em torno do cronograma fixo para aproveitar completamente cada mecanismo para supervisão e legislação parlamentar ”, disse O’Brien.

O Sr. Jha disse que seu projeto de lei é fornecer uma estrutura para melhorar o desempenho do Parlamento, estabelecendo um número mínimo de dias de sessão, introduzindo a disposição de estender as horas de uma sessão, trazendo uma breve sessão além dos três existentes Sessões, instituindo um mecanismo para discutir empresas de oposição separadamente e compensar as horas não utilizadas devido a interrupções.

Ele propôs um mínimo de 120 sessões, incluindo a breve sessão em que os negócios do governo não serão realizados. O Sr. Jha também sugeriu a criação de um comitê de oposição comercial de oito membros da oposição em cada casa para “determinar o negócio da oposição que levará a câmera em uma sessão na segunda -feira”.

“O número de horas não usadas devido a interrupções será compensado, estendendo cada sessão por tantas horas na sessão que foi adiada devido a interrupções”, disse sua conta. “A redução drástica da produtividade do Parlamento deteriorou seriamente a qualidade da discussão e a eficiência geral impediram”, acrescentou.

Enquanto isso, o Ministério da Educação da União se opôs à introdução dos projetos de institutos de treinamento (responsabilidade e regulamentação), movidos pelo Partido Nacionalista do Congresso (Sharadchandra Pawar) Fauzia Khan dizendo que a educação está na lista concorrente e os estados teriam que regular o treinamento centros. Mas quando os membros da oposição insistiram que o projeto foi apresentado, o Ministro da Educação da União, Dharmendra Pradhan, e o ministro do Estado Sukanta Majumdar, disseram que o centro estava pronto para discutir o projeto de lei e retirou a objeção do ministério . O projeto foi finalmente apresentado na câmara.