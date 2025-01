As cooperativas são um meio de garantir a inclusão financeira no meio rural, afirma o Ministro

O Ministro do Direito, Justiça, Direitos Humanos, Assuntos Parlamentares, Legislação e Turismo, HK Patil, disse que o movimento cooperativo do país, que tem mais de um século, tem contribuído muito para o desenvolvimento económico e social da nação.

Ele estava inaugurando a 39ª Conferência Anual de Pesquisa sobre “Modelo de Negócios Cooperativos para Resiliência e Sustentabilidade”, organizada pelo Desenvolvimento Rural do Estado de Karnataka e pela Universidade Panchayat Raj em associação com a Sociedade Indiana de Estudos Cooperativos (ISSC), Karnataka Rajya Samyukta Sahakari e VAMNICOM, Pune em Nagavi em Gadag na sexta-feira.

Traçando a história do movimento cooperativo no distrito de Gadag, o Ministro disse que foi em 1905 que Siddanagouda Sannaramanagouda Patil estabeleceu a primeira sociedade cooperativa de crédito agrícola em Kanaginahal, no distrito de Gadag e posteriormente sociedades cooperativas foram estabelecidas em Hulakoti e outros locais do distrito. Desde 1904, quando foi formulada a Lei das Sociedades Cooperativas, até 2011, quando foi feita a 97ª alteração constitucional, as sociedades cooperativas funcionaram como ferramentas proeminentes de inclusão financeira, especialmente nas zonas rurais, disse ele.

“A Índia tem o maior setor cooperativo do mundo, com 8,5 milhões de sociedades cooperativas e 29 milhões de membros. Estas sociedades estão a contribuir muito para o desenvolvimento económico e para a reconstrução social do país”, afirmou.

O Ministro lembrou também a contribuição de vários líderes cooperativos, incluindo o seu pai e o ex-ministro KH Patil, que fortaleceram o movimento cooperativo em Karnataka. “Este ano foi declarado ano cooperativo e é um orgulho que a conferência tenha sido organizada no distrito de Gadag, onde nasceu o movimento cooperativo”, disse ele.

O registrador do KSRDPR, Suresh Nadagoudar, falou sobre os objetivos da conferência. Estiveram presentes um grande número de pesquisadores do setor cooperativo e especialistas.