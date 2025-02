As críticas do amor Hurts levam à baixa pontuação de tomate podre para o filme Ke Huy Quan

O amor dói Ele se abriu para uma recepção decepcionante, com baixas pontuações em Tomates Rotten e Metacrítico. Dirigido por Jonathan Eusebio, a comédia de ação está estrelando Ke Huy Quan em uma história arenosa de um homem aposentado da violência. Os críticos louvam cenas de luta, mas criticam a trama fraca e a incapacidade do filme de equilibrar a ação, o romance e a comédia.

Os críticos não estão impressionados com o amor ferido em suas críticas

Love Hurts recebeu críticas mistas, com muitos críticos elogiando sua ação, mas criticando sua história e desenvolvimento de personagens.

O script do amor Hurts tem sido amplamente criticado como “preguiçoso” e “limite terrível”. Jonathan Sim, de Compingeon, o descreveu como uma “versão medíocre de uma história que vimos um milhão de vezes antes”. Apesar da escrita fraca, ele reconheceu a “fisicalidade incrível” que Ke Huy Quan traz para as cenas de luta. Sim finalmente descreveu o filme 5/10, chamando -o de “medíocre”.

Ben Wasserman de Cbr Ele enfatizou que o desempenho de Quan é um proeminente, apresenta um forte argumento para mais papéis principais, mas chama o restante do filme de “bolsa mista”. Por outro lado, Tasha Robinson de Polígono Ele elogiou as “impressionantes sequências de luta”, mas descobriu que as cenas não agiram era “um lastro”.

Críticos criticaram amplamente o romance, com Alonso Duralde de O veredicto do filme Observando a falta de química entre clientes em potencial, enquanto James Verniere De Notícias do filme de Boston Ele escreveu: “Quan e Debose não têm química como amantes do Dia dos Namorados”.

O filme tem uma pontuação decepcionante de 22% em Ratoe tomates De 64 revisões, no momento da redação deste artigo, apontando uma recepção ruim. Metacrítico Ele também oferece uma resposta mista com uma pontuação de 46. Os críticos elogiam cenas de ação, coreografadas por Jonathan Eusbio, mas destacam a trama fraca e a má mistura de ação, romance e comédia.

O amor Hurts segue Marvin Gable (Ke Huy Quan), um agente imobiliário com um passado violento. Sua vida dá uma guinada perigosa quando seu ex -parceiro no crime, Rose (Ariana Debose), busca vingança. O filme apresenta sequências de ação brutais e cenas de luta intensas. Daniel Wu interpreta o Senhor da Crimina, irmão de Marvin, enquanto Marshawn Lynch e Rhys Darby retratam assassinos rivais.