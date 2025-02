As críticas invencíveis da terceira temporada oferecem a melhor pontuação podre possível

Temporada 3 de Invencível Está pronto para estrear e a pontuação do Rotten Tomatoes da temporada das primeiras críticas estabeleceu expectativas para os fãs.

Invincible É um super -herói animado baseado em quadrinhos Skybound/Image e criado por Robert Kirkman. O elenco de estrelas deste programa popular inclui Steven Yen, Sandra Oh, JK Simmons, Gray Griffin, Zazie Beetz e muito mais. A terceira temporada da série será lançada em 6 de fevereiro de 2025.

Os críticos ficam empolgados com a 3ª temporada invencível em críticas

Antes de sua estréia na quinta -feira, as primeiras críticas para a terceira temporada do Invincible chegaram e os críticos estão elogiando a série por manter seus “elementos exclusivos vivos”. A história de Invincible gira em torno de Mark Grayson, que é filho do super-herói mais forte do mundo, Omni-Man. À medida que os poderes de Mark começam a surgir, ele enfrenta diferentes desafios.

Nicola Austin de Radio Times Ele disse que Robert Kirkman permaneceu fiel aos “fãs dos elementos característicos passaram a conhecer e amar, com muitas revelações emocionantes, shows sangrentos, dinâmica familiar complexa, novos figurinos e equipes divertidas”.

Logan Moore ComicBook.com Ele escreveu que a terceira temporada não tinha o “conjunto de partes bombásticas” das temporadas 1 e 2. No entanto, a temporada também “troca esses momentos pelo desenvolvimento mais profundo do personagem”.

Cooper Hood of Canil Louvor à terceira temporada de Invencible para “melhorar a história de Mark e a experiência do espectador”. Hood também disse que a invencível “aumenta a complexidade moral e emocional” na terceira temporada, após duas temporadas de sucesso.

A terceira temporada invencível começa com uma pontuação de tomate 100% Rotten

A 3ª temporada invencível obteve uma pontuação perfeita em Tomates Rotten com base em críticas críticas. Antes de sua estréia, a série animada de super -heróis conseguiu ganhar 100 % no tomatômetro com base em 11 críticas. Os três primeiros episódios da 3ª temporada Invincible serão transmitidos em 6 de fevereiro. A temporada será um monitoramento direto dos eventos da segunda temporada, que caiu seu episódio final há menos de um ano em 4 de abril de 2024.

Originalmente informado por Ishita Verma em Super -herói.