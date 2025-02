As datas de lançamento de Love Hurts Digital, 4K, Blu-ray e DVDs estabelecidas para o filme Ke Huy Quan

Universal Pictures Home Entertainment anunciou o O amor dói As datas de lançamento do Digital, 4K, Blu-Ray e DVD para sua última comédia de ação, estrelada pelo vencedor do Oscar, Ke Huy Quan. Isso ocorre depois de mais de duas semanas desde que o filme fez sua estréia no teatro.

“O filme segue Marvin Gable, um agente imobiliário que trabalha nos subúrbios de Milwaukee, onde Bloom ‘A Sale’ Bloom. Gable recebe um envelope Crimsí de Rose, um ex -parceiro do crime que havia deixado morto. Ela não está feliz ”, diz a sinopse oficial. “Agora, Marvin novamente empurra um mundo de exitucadores, cheio de cruzamentos duplos e casas abertas se transformou em áreas de guerra mortais. Com seu irmão Knuckles, um homem de crime volátil, caçando -o, Marvin deve enfrentar as escolhas que o perseguem e a história que ele nunca realmente enterrou.

O Love Hurts estará disponível para alugar ou possuir em plataformas digitais de amanhã, 25 de fevereiro de 2025. Em seguida, será seguido por seus lançamentos em 4K UHD, Blu-ray e DVD em 1 de abril de 2025. O lançamento digital também terá características de bônus , incluindo um final alternativo.

O filme foi dirigido pelo coordenador veterano de truques e lutas JoJo Eusebio de um roteiro escrito por Matthew Murray, Josh Stoddard e Luke Passmore. O elenco também inclui Ariana Debose (West Side Story), Daniel Wu (Tomb Raider), Mustafa Shakir (emancipação), Lio Tipton (Lucy), Rhys Darby (Jumanji: o próximo nível), Sean Astin (o Senhor dos Anéis Trilogy )), Marshawn “Beast Mode” Lynch (Funds) como rei e André Eriksen (noite violenta) como Otis. Foi produzido por Kelly McCormick e David Leitch, com a produção executiva de Ben Orman.

O conteúdo de bônus incluído em sua versão digital está listado abaixo:

Final alternativo

Cenas eliminadas e estendidas Amantes no parque Amendoim de cachorro Último cliente Rosas mortas Knuckles e Merlo estendidos Dentes kippy Otis e King estenderam Raven e Ash estenderam