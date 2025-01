As eleições de 2024 expuseram a pior fraqueza dos republicanos

A poeira baixou nas eleições de 2024 e os republicanos continuam satisfeitos com as lutas dos seus oponentes. Uma fonte de alegria republicana é a agora infame má gestão financeira da campanha presidencial de Kamala Harris.

Em apenas 15 semanas, a campanha Harris-Walz queimou 1,5 bilhão de dólaresapenas para perder de forma convincente em sete dos sete campos de batalha. De arrecadações de fundos generosas a milhões de dólares em endossos de uma única celebridade, a onda de gastos de Harris foi histórico por todas as razões erradase a cada semana surgem mais detalhes que permanecerão infames muito depois das eleições de 2024.

Os democratas perguntam-se agora como é que se tornaram “o partido das elites”, para citar The New Yorker. Os republicanos, por outro lado, podem comemorar uma campanha de Trump que foi gasto drasticamente mas ele superou Harris em todos os estados decisivos.

Mas agora é a hora de agir com cautela. Existe algo chamado humildade na vitória, sabendo que o pêndulo da política oscila para frente e para trás. Melhor ainda, existe algo chamado aprender com a vitória, para que os pontos fracos possam se tornar pontos fortes nos próximos anos.

Sejamos claros: uma onda vermelha em 2026 não é uma conclusão precipitada só porque algo assim aconteceu em Novembro. Nem 2028 é um dado adquirido para JD Vance ou qualquer outro candidato presidencial republicano, assumindo que os democratas aprendam as suas próprias lições e corrijam o rumo movendo-se em direção ao centro (ainda a ser determinado).

Então, como podem os republicanos aprender com a sua onda vermelha? É o dinheiro, estúpido.

Mais uma vez, as eleições de 2024 expuseram uma vulnerabilidade preocupante para os republicanos que os deixa expostos nas eleições intercalares de 2026 e mais além: a angariação de fundos de baixo custo. Embora sejam aliados bem-vindos, os republicanos tornaram-se excessivamente dependentes de doadores individuais como Elon Musk. O culto do herói A mobilização de Musk em estados de conflito como a Pensilvânia – o que foi fundamental – mascara o facto de que a dependência excessiva de mega-doadores como ele pode significar problemas a longo prazo.

Se Musk não tivesse inundado a área com dólares leves, essenciais para a obtenção de votos na Pensilvânia, as eleições de 2024 poderiam ter sido muito diferentes e não haveria razão para os republicanos comemorarem. Sem Musk, os gastos excessivos de 1,5 mil milhões de dólares de Harris poderiam ter parecido um investimento prudente.

Não há garantia de mobilização sustentada por parte de Musk ou de outras fontes de alto valor em 2026, muito menos em 2028, e os republicanos devem preparar-se em conformidade. A minha empresa está fortemente envolvida nas disputas pelo Senado e pela Câmara, e os republicanos são frequentemente superados na proporção de três para um entre os doadores de baixos rendimentos. Este fracasso deve-se à dificuldade em interagir com os eleitores comuns, que só podem contribuir com 10 ou 25 dólares para uma campanha. Mesmo que esses eleitores sejam altamente motivados por um candidato que surge uma vez numa geração como Donald Trump, isso não se traduz necessariamente num presente de baixo custo.

Os republicanos devem descobrir como interagir com os doadores de baixos rendimentos e falar nos seus termos, mesmo que isso signifique “apenas” cinco dólares aqui e cinco dólares ali. A maioria dos eleitores apoia os republicanos em questões como a economia e a imigração, mas os candidatos e as campanhas ainda devem fazer tudo o que puderem para os trazer para o grupo.

À esquerda, háFala-se muito sobre populismo económico.e os Democratas adoptam o modelo de Bernie Sanders para a política presidencial em eleições futuras. Mas os republicanos podem e devem seguir o exemplo das campanhas de Sanders em 2016 e 2020, quando o senador de Vermont utilizou a angariação de fundos de baixo custo para se tornar uma sensação nacional. A campanha de Sanders dependia principalmente de doaçõesmenos de US$ 50 cadaatraindomilhão de eleitoresque se sentem alienados pelo establishment de Washington, DC e procuram a atenção de forças políticas como Sanders ou Trump.

Apesar da vitória de 2024, não é sustentável no futuro que os republicanos fiquem atrás dos democratas por uma margem de três para um em qualquer métrica. Perder para um candidato de 1,5 mil milhões de dólares é uma vitória a curto prazo, mas o que é que isso diz sobre o longo prazo? O que acontecerá se os democratas obtiverem financiamento semelhante, mas apresentarem um candidato muito mais forte?

O Partido Republicano deve concentrar-se na construção de relações mais profundas com doadores de pequeno valor e em atrair novos doadores para o Partido Republicano para aumentar o número de novos doadores.

Você precisa estabelecer as bases para o sucesso com pouco dinheiro agora, antes que a vitória se transforme em derrota inevitável. Os republicanos aprenderão com o tempo?

Wesley Donehue é fundador e CEO daGrupo Digital Push.

