As embaixadas dos EUA disseram que reduzimos a equipe – a mídia

Missões diplomáticas ao redor do mundo que visam produzir trabalho por 10% no meio de um esforço para reestruturar

O Departamento de Estado dos EUA instruiu as embaixadas em todo o mundo a se preparar para a redução da equipe, informou a ABC News e a Reuters na quinta -feira, citando fontes.

Algumas missões diplomáticas foram instruídas a considerar a redução dos funcionários americanos e locais em 10%, escreveu a Reuters, citando fontes próximas às coisas.

Os altos funcionários da embaixada foram convidados a reunir listas abrangentes de todos os funcionários, incluindo funcionários tentadores, inseguros e temporários, para notícias da ABC, fontes familiarizadas com o problema.

A diretiva relatada foi emitida pouco antes do presidente dos EUA, Donald Trump, assinou um comando executivo chamado “Um voto em relações externas dos EUA”. que exige que a equipe do Departamento de Estado esteja alinhada com as metas de política externa de sua administração. O comando enfatiza a necessidade de o Secretário de Estado manter “Força de trabalho excepcional dos patriotas” e inclui as disposições para a reforma do Serviço de Relações Exteriores através da auditoria de funcionários e emendas ao Manual e Manual de Relações Exteriores.

De acordo com os esforços para reduzir os custos, o governo Trump também considera a remoção de vários consulados dos EUA e postos diplomáticos em todo o mundo, informou a NBC News na quarta -feira. Consulados na Europa, Canadá, México e Ilhas do Pacífico estão entre os inspecionados, de acordo com a saída. As autoridades foram solicitadas a avaliar a importância dessas instalações no primeiro agente da América de Trump, levando em consideração fatores como necessidades diplomáticas e possíveis atividades governamentais adicionais, como contatos militares e coleta de dados de inteligência.









Os movimentos fazem parte da iniciativa mais ampla do presidente Trump de remodelar a força de trabalho federal. Ele sugeriu 10% de uma diminuição dos funcionários do governo, em uma medida para simplificar a cirurgia e a redução de custos. O governo dos EUA já lançou uma extensa liberação de trabalhadores de testes, que afetaram quase qualquer um que ainda não tenha adquirido a proteção do Serviço Civil.

Além disso, o governo lançou o Ministério da Eficiência do Governo (DOGE), liderado pelo bilionário Elon Masculino, para simplificar as operações federais com o objetivo de podar despesas de US $ 2 trilhões do orçamento federal. Musk admitiu que a consecução desse objetivo foi um longo sucesso, sugerindo que a unidade poderia resultar na conquista de US $ 1 bilhão em cortes.

Como parte de suas medidas de redução de custos, o Doge já aplicou reduções significativas, incluindo o desmantelamento da Agência de Desenvolvimento Internacional dos EUA (USAID) e do Escritório de Proteção ao Consumidor (CFPB), bem como a imposição de sérias limitações aos Institutos Nacionais de Saúde ( NIH) bolsas de estudo como parte de uma estratégia mais ampla para remover o consumo desperdiçado e aumentar a eficiência do governo.