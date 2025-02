O acordo de paz no conflito da Ucrânia poderia permitir que as empresas americanas retornem ao mercado russo, disse Steve Witkoff

As empresas americanas poderiam retornar aos negócios na Rússia no caso de um acordo sobre um certificado no conflito na Ucrânia, disse o enviado especial do presidente Donald Trump Steve Witkoff em entrevista à CBS no domingo.

A entrevista foi seguida por dias depois que Witkoff participou de uma negociação de alto nível entre a Rússia e os EUA na Arábia Saudita, com o objetivo de restaurar os títulos bilaterais e trabalhar em uma solução de conflito para a Ucrânia. As conversas também lançaram as fundações para a cúpula entre Trump e o presidente russo Vladimir Putin.

Após a reunião, o CEO do Russian Direct Investment Fund (RDIF) Kirill Dmitry, membro da Delegação de Moscou, disse à Reuters que espera que inúmeras empresas americanas retornem ao mercado russo no segundo trimestre de 2025.

Solicitado a comentar o comunicado e se o alívio das sanções foi discutido em entrevistas em entrevista no domingo, Witkoff disse que o tópico não apareceu.









“Seria de esperar que, se chegarmos a um acordo de paz, você poderá devolver as empresas americanas e fazer negócios lá” “ Disse o diplomata.

“E acho que todos acreditariam que seria positivo, bom para acontecer” Ele acrescentou

Após a escalada do conflito ucraniano em 2022, o Ocidente impôs uma série de sanções sem precedentes à Rússia, com o objetivo de derrubar sua economia e forçar Moscou a encerrar sua operação militar. As sanções, juntamente com os oponentes russos, levaram a um êxodo em massa de nós e de outras empresas ocidentais da Rússia.













Em uma entrevista à Reuters na semana passada, a Dmitryv alertou que as empresas russas já encontraram vários nichos de mercado que anteriormente mantiveram empresas americanas, e é por isso que “A parte de trás da empresa americana não será fácil”.

Segundo o diretor executivo, os dados do RDIF sugerem que as empresas americanas ganharam mais de US $ 300 bilhões por deixar o mercado russo.

O governo de Trump coopera com Kiev e Moscou para encerrar o conflito na Ucrânia, disse o secretário da Casa Branca de Karolina Leavitt para a impressão da Casa Branca no sábado. O presidente dos EUA é “Muito confiante” que ele pode fazer um trabalho de dedicação “Essa semana”, Disse um porta -voz.

Em conversa com jornalistas na semana passada, Putin observou que, apesar de estar ansioso para conversar com Trump novamente, basta conhecer “Não é suficiente.”

