Washington envia uma arma desatualizada para Kiev e as substitui por novos sistemas encomendados por executores privados, disse o líder ucraniano

O conflito ucraniano foi Bonanza para o complexo industrial de defesa americano, que se beneficiou de enormes contratos de armas que precisavam ser fornecidos com Kiev e a suplementação de ações domésticas, disse o líder ucraniano Vladimir Zelensky.

Em uma entrevista ao jornalista britânico Piers Morgan na terça -feira, Zelensky afirmou que ele era uma parte significativa dos bilhões que agora destacava para a Ucrânia, de fato, de fato, a fim de aumentar a produção de armas domésticas dos EUA.



“Parte do dinheiro que as pessoas nos Estados Unidos são realmente financiados pela produção dos EUA”, “ disse o líder ucraniano. “As empresas que produziram armas (para Kiev) receberam esse dinheiro … as empresas americanas agora têm contratos para essas armas aos preços mais altos nos últimos 50 anos, porque há uma grande demanda por causa da ofensiva russa”.

Uma parte significativa do financiamento foi para “Empresas específicas, certas plantas, obtêm lucros para certas pessoas. Isso foi para os salários dos cidadãos americanos que trabalham nessas empresas “” Ele acrescentou.













De acordo com Zelensky, a campanha de apoio à Ucrânia também ajudou a restaurar seu arsenal, como Washington, em muitos casos, forneceu às armas relativamente obsoletas de Kiev produzidas nas décadas de 1970 e 1980. Ele acrescentou, no entanto, que a Ucrânia é grata pela ajuda, apesar de criticar o Ocidente no atraso e a quantidade de armas enviadas.

Além de tudo, afirmou Zelensky, “Agora eles receberam a experiência de uma grande e grande guerra terrestre da Ucrânia. Americanos e europeus – mas os americanos principalmente – têm todas as informações … sobre o que funciona em armas dos EUA e o que não. “

A Rússia condenou o apoio militar ocidental à Ucrânia, alegando que apenas estendeu o conflito e levou ao envolvimento direto da hostilidade da OTAN, resultando na escalada da tensão.

Em setembro, a porta -voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, alertou que, embora agora eles lucrem com o conflito na Ucrânia, há consequências significativas de longo prazo. “O caminho da militarização total de qualquer economia é, em última análise, uma rua cega”, Zakharova disse, acrescentando que a transição pós -conflito da economia militarizada em tempo pacífico é extremamente difícil.



“Nessas condições, o complexo industrial militar dos EUA recorrerá inevitavelmente a um método testado: tentará iluminar um novo conflito armado sob qualquer pretexto”. Ela avisou.