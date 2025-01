As esperanças do Conselho de Imprensa para uma nova liderança da AMSI em Jacarta

Jacarta – A liderança da Associação Indonésia de Mídia Cibernética (AMSI) Jacarta para o período 2024-2028 foi oficialmente inaugurada na quinta-feira, 23 de janeiro de 2025. O Conselho de Imprensa também tem esperanças para a AMSi Jakarta no futuro.

Atualmente, o presidente geral da AMSI Jacarta é Fathan Qorib. O membro do Conselho de Imprensa, Atmaji Sapto Anggoro, espera que a AMSI Jakarta, liderada por Fathan, possa estar mais consciente da violência que os jornalistas frequentemente enfrentam.

“Onde há ataques separados, vem a reabilitação, a criminalização do doxing e outros ataques digitais”, disse Sapto no Artotel Hotel, no centro de Jacarta, quinta-feira, 23 de janeiro de 2025.

 A nova gestão da AMSI Jacarta

Ele explicou que também havia um desafio no formato digital. A mídia agora enfrenta avanços modernos com o surgimento da IA.

Espera-se também que a AMSI possa tornar-se uma associação que não opere apenas no sector empresarial, mas que haja um movimento da AMSI para salvar os empregos dos jornalistas hoje.

“Mas no contexto do emprego na era digital, dos despedimentos unilaterais e da possibilidade de dissecação da imprensa, os estudantes também são um problema”, disse.

No contexto do emprego na era digital, disse ele, isto está relacionado com o que foi mencionado acima sobre a IA. Muitas empresas, independentemente da sua plataforma, começaram a sentir que a IA pode dizer muito sobre o RH.

“Amigos, como um dos membros do Conselho de Imprensa e um importante ator no ecossistema de imprensa na Indonésia. A AMSI é a representante da AMSI em Jacarta, como parâmetro da mídia na Indonésia, deve ser capaz de se expandir de os problemas que levantei”, acrescentou.

Entretanto, o Presidente da AMSI, General Wahyu Dhiyatmika, também disse que existem três pilares principais que precisam de ser fortalecidos na construção de um bom ecossistema mediático.

Entretanto, o primeiro é apresentar conteúdos que sejam relevantes para o público. Em segundo lugar, reforçar a tecnologia, incluindo o reforço da colaboração, e em terceiro lugar, a inovação empresarial.

“Acho que essas três pernas se apoiam: conteúdo, tecnologia e negócios. “Porque basicamente a receita do negócio surgirá quando nossos produtos produzirem valor para o público”, disse ele.

Para o evento de abertura, a AMSI também convidou o Vice-Ministro dos Direitos Humanos da República da Indonésia, Mugiyanto Sipin, e o Vice-Ministro das Comunicações e Tecnologia da República da Indonésia, Nezar Patria. Na cerimônia de abertura também foi discutida a urgência da implementação da Lei de Proteção de Dados Pessoais.