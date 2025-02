As estradas crescem, 3 regiões do norte no topo

A mobilidade dos cuidados de saúde está crescendo, viajando da região para a região que os italianos se comprometeram a curar. E Lombardy, Emilia Romagna e Veneto são objetivos que coletam 94,1% do equilíbrio ativo dessas despesas.

Em 2022, a mobilidade inter -regional de saúde atingiu um valor recorde de 5,04 bilhões, que é o nível mais alto registrado pela AO 18,6% maior que em 2021 (4,25 bilhões). Os dados processados ​​pela Fundação Gimbe também confirmam a deterioração dos desequilíbrios entre o norte e o sul, com um enorme fluxo de pacientes e recursos econômicos a serem liberados do sul para a Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, que são confirmados pelas regiões mais atraentes.

“Esses números – digamos Nino Cartabellotta, presidente da Fundação Gimbe – confirmam que a mobilidade da saúde não é mais uma escolha livre de um cidadão, mas uma necessidade armazenada por profunda desigualdade na oferta de serviços de saúde regionais. Mais e mais pessoas são forçadas a se mover para cuidados adequados com custos econômicos, psicológicos e sociais insustentáveis ​​”.

Pagar o preço mais alto são Abruzzo, Calábria, Campania, Sicília, Lazio e Puglia, que juntos representam 78,8% do equilíbrio passivo. “A diferença entre o norte e o sul não é mais crítica, mas a fratura estrutural do Serviço Nacional de Saúde – alerta Cartabellotta – que corre o risco de deteriorar -se com a recente aprovação da Lei sobre autonomia diferenciada. Uma reforma que, sem o corretivo adequado, será a vontade da vontade da vontade, sem corretiva adequada, eventualmente cristalizando e legitimando as desigualdades e converter o direito à proteção da saúde em um privilégio associado à residência no limite ”.

Reprodução reservada © Copyright ANSA