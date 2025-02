As estrelas da WWE Liv Morgan e Raquel Rodríguez atacaram Jade Cargill?

Antigo WWE Campeões da equipe de tags femininos Morgan Life e Raquel Rodríguez Eles estão sob suspeita de atacar Jade Cargill. Durante o episódio de 22 de novembro pela WWE Smackdown, um agressor desconhecido atacou a Cargill.

Enquanto sua gravadora Bianca Belair estava competindo contra o Chelsea Green e Blair Davenport. Após o ataque, Jade Cargill não pôde competir, deixando Bianca Belair sem um casal para defender os títulos de sua equipe de gravadoras.

Durante a ausência de Jade Cargill, Naomi interveio para se juntar a Bianca Belair, e juntos eles defenderam com sucesso os títulos da equipe. No entanto, depois que Naomi se tornou o chefe da equipe de gravadoras femininas com Belair, muitas suspeitas de que ela foi quem atacou a Cargill.

No entanto, o gerente geral do WWE Smackdown, Nick Aldis, compartilhou evidências -chave. Aldis mostrou Liv Morgan e Raquel Rodríguez saindo da área onde a Cargill atacou. Enquanto o vídeo não prova diretamente que Morgan e Rodríguez são os atacantes, convenceu Bianca Belair e Naomi de que Morgan e Rodríguez estavam atrás dele.

No último episódio da WWE Raw, os membros do Dia do Julgamento, Liv Morgan e Raquel Rodríguez, finalmente abordaram as acusações de sua participação no ataque a Jade Cargill.

A verdade por trás do ataque: Liv Morgan e Raquel Rodríguez falam

Na WWE Raw, Cathy Kelly questionou Liv Morgan e Raquel Rodríguez sobre as acusações. Em resposta, Morgan atirou, perguntando a Kelly se ele realmente os tinha visto atacar Jade Cargill.

Morgan descartou os rumores, afirmando que ela e Rodriguez não tinham tempo para tais teorias. Rodríguez acrescentou que o que aconteceu com a Cargill poderia acontecer com qualquer um.

Os campeões da equipe de gravadoras femininas, Bianca Belair e Naomi confrontado Durante o partido de Raquel Rodríguez contra Roxanne Pérez, para um local de qualificação da câmara de eliminação. Essa distração permitiu a Pérez capitalizar e colocar Rodríguez, garantindo seu lugar no jogo.

Após esse caos, na próxima semana na WWE Raw, os títulos das equipes de gravadora feminina estarão em jogo. Os campeões, Bianca Belair e Naomi enfrentarão Liv Morgan e Raquel Rodríguez em uma partida altamente esperada.