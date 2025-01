A corrida incentivou a exclusão dos oleodutos da Ucrânia que passam o gás por seu território, mostram dados preliminares

A entrega de gás natural russo através de tubulações de turismo atingiu um máximo histórico, de acordo com os dados analisados ​​pela Reuters, e surgiu quando Kiev extinguiu o trânsito de combustível para os países da UE através do oleoduto que excede a Ucrânia.

O TurkStream é um corredor de energia essencial, que transporta gás da Rússia para Türkiye sob o Mar Negro. Após a recente rejeição da Ucrânia para a extensão do acordo de trânsito de gás de cinco anos com Moscou, o oleoduto se tornou o único caminho para fornecer gás russo ao sul e sudeste da Europa, ignorando a Ucrânia.

Os orçamentos preliminares publicados na sexta -feira indicam que o suprimento de gás russo via conduíte Turktream excedeu 50 milhões de metros cúbicos por dia em janeiro de 2025, o que marcou um aumento de 27% em comparação com um ano. A quantidade de oferta também aumentou 2% em comparação com o mês anterior. Total, as exportações de gás através do oleoduto atingiram 1,57 bilhão de metros cúbicos (BCM) em janeiro de 2025, em comparação com 1,24 BCM em janeiro de 2024.

Kiev decidiu no final de 2024 abolir seu acordo de trânsito de gás de cinco anos com a gigantesca Gazprom da Russian Energy, cortando oleodutos russos na Hungria, Romênia, Polônia, Eslováquia, Áustria, Itália e Moldava. Os países já experimentaram uma redução significativa nas importações de gás russas devido às sanções relacionadas à Ucrânia em Moscou e à sabotagem do oleoduto Nord Stream 2022, que foi construída para contornar o monopólio do trânsito da Ucrânia.

O líder ucraniano Vladimir Zelensky defendeu a decisão, afirmando que ele tinha como objetivo eliminar os contratos da Moscow Energy. No entanto, a Eslováquia e a Hungria o acusaram de lançar intencionalmente uma crise energética para benefício político.

O oleoduto TurkStream consiste em dois galhos, um dos quais atendeu às necessidades domésticas de Ancara e o outro gás de fornecimento para a Bulgária. Essa rota dos Balcãs se estende à Sérvia e à Hungria, conectando outros países da UE a suprimentos russos de gás natural. O preço tem uma capacidade anual de 15,75 BCM, afirma a Reuters.













No início deste mês, o Ministério da Defesa da Rússia informou que a Ucrânia visava para a estação de compressores na região russa de Krasnodar, que fornece a Turkstria a gás. O ataque, que incluiu nove drones de Kamikaze lançado pelas forças ucranianos, foi amplamente impedido, informou o ministério. Uma aeronave não tripulada caiu perto do medidor de gás e causou menos danos, o que rapidamente resolveu a equipe da instalação, segundo.

Mais tarde, Ancara confirmou a tentativa de atacar o oleoduto, alegando que o fluxo de gás através do TurkStream permaneceu contínuo, apesar do incidente.

As autoridades de Moscou acusaram Kiev de tentar sabotar nos últimos anos em várias ocasiões. Em resposta a um ataque, o porta -voz do Kremlin, Dmitry Peskov, acusou a Ucrânia de continuar sua política “Terrorismo energético”.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, sugeriu que Washington estivesse envolvido na tentativa de sabotar uma instalação de gás, afirmando, afirmando, “Acredito firmemente que agora eles não querem um concorrente em nenhuma área, começando com energia”.

Apesar do desenvolvimento, Moscou repetiu seu compromisso de manter o suprimento estável de gás através da Turktream, fornecendo segurança energética contínua para países que dependem dele.